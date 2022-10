La doar 15 ani, Alexia Florescu a lansat un nou videoclip: Creep

Alexia Florescu are doar 15 ani, dar deja are în palmares mai multe premii, adunate la diferite competiţii muzicale din ţară. Nici nu e de mirare având în vedere că adolescenta e foarte talentată pe plan artistic. Are o voce caldă, dar şi prezenţă scenică şi un farmec aparte.

Recent, Alexia Florescu a lansat un nou videoclip, menit să marcheze trecerea încă unui an muzical din viaţa ei.

De această dată, Alexia Florescu a ales o piesă de interpretare a cunoscutei formații de coveruri Post­modern Jukebox, și anume CREEP – un hit pop-rock contemporan, reinterpretat în stil vintage, cu parfumul secolului trecut. Este un cântec care-i pune în valoare calitățile vocale, prezența scenică și pasiunea pentru muzica de calitate. Videoclipul piesei Creep îl regăsiți pe canalul de Youtube al Alexiei Florescu.

“La realizarea acestui clip am avut din nou șansa să am lângă mine oameni dragi, cu care colaborez de câțiva ani. Îi numesc prieteni. Ei contribuie de fiecare dată, prin idei și profesionalism, la reușita proiectului meu. În primul rând, vreau să-i mulțumesc profesoarei mele de canto, cu care mă pregătesc în particular, binecunoscuta artistă băimăreană Nora Deneș. Este persoana care a contribuit semnificativ la progresul meu artistic. Îmi place că de fiecare dată este alături de mine când înregistrez, și mai găsim împreună câte ceva de schimbat, de îmbunătățit la piesă, în așa fel încât dăm o notă cât mai personală interpretării. Înregistrarea audio a fost realizată la studioul lui Dan Petric căruia îi mulțumesc pentru implicare și profesionalism, iar scenariul și producția video sunt semnate Gabriel Ciornei – E.R.U. Productions, cu care îmi place să lucrez, ne înțelegem de minune. De fiecare dată mă surprinde plăcut cu varianta finală a videoclipului. Și, sigur, multumesc pentru tot mamei mele, care mă susține necondiționat și este mereu lângă mine! Gândim împreună și punem în practică ceea ce vrem să realizăm”, spune Alexia Florescu.

În prezent, Alexia Florescu este elevă în clasa a IX-a la Colegiul de Arte Baia Mare, clasa pian, prof. Ștefania Dragoș. Pe drumul interpretării vocale se bucură și de susținerea prof. Mihaela Bob-Zaiceanu, prof. de canto la Colegiul de Arte Baia Mare, precum și de sprijinul Adrianei Diaconu, prof. canto la Palatul Copiilor din Baia Mare, profesoara cu care Alexia studiază de la vârsta de 5 ani și alături de care a adunat multe premii și amintiri frumoase de-a lungul anilor.

“Sunt recunoscătoare pentru șansa de a fi înconjurată de oameni minunati, care mă susțin pe plan artistic. Le mulțumesc sincer tuturor și promit să nu-i dezamăgesc”, a declarat Alexia.

Luna viitoare, Alexia Florescu va adăuga în buchetul vieţii o nouă floare. În 18 noiembrie, Alexia va împlini 15 ani, moment în care intră în cel de-al 10-lea an de activitate muzicală. Vom continua să urmărim parcursul ei muzical și o felicităm de pe acum pentru cei 10 ani muzicali, încununați de zeci de participări la concursuri și festivaluri, atât în țară, cât și în străinătate, precum şi pentru rezultatele de excepție, obținute până acum.