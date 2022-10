PROGRAMUL „OPEN WORLD” • Profesori sigheteni, în prima delegație a României în SUA

Șase profesori din Sighetu Marmației, de la Școala Gimnazială “George Coșbuc”, respectiv Școala Gimnazială “Dr. Ioan Mihály de Apșa”, au făcut parte din prima delegație a României în Programul “Open World”. Pentru acest schimb de experiență, derulat în luna august, în Statele Unite ale Americii, au fost nominalizate 13 cadre didactice din țară.

• „în centrul preocupărilor edu­ca­ționale ale Statului american e copilul”

Finanțat integral de către Congresul Statelor Unite ale Americii și implementat prin COIL – Biroul pentru Leadership al Congresului, respectiv American Councils for International Education – Romania, “Open World” este unul dintre cele mai eficiente programe de schimb din SUA pentru țările din Eurasia. Scopul este acela de a facilita schimburi de experiență profesională, pe teme de interes.

„Am fost repartizați în trei state diferite: Kansas City, Cleveland și Columbus, unde am locuit alături de familii-gazdă americane. Mi s-a părut minunat pentru că am învățat mult din cultura americană, obiceiuri, tradiții. Mi-au plăcut foarte mult serile lor culturale pe care le organizau săptămânal, cu citire de poezii, cărți și interpretarea lor. După două zile petrecute în Washington DC, unde ne-am întâlnit cu membri ai Congresului American, am zburat către Cleveland, Ohio. Ajunși acolo, am avut activități la școli, colegii, organizații, în fiecare zi, ne-am întâlnit și legat contacte cu numeroși profesori americani din varii nivele de educație, am vizitat școli, universități, departamente de educație, organizații nonguvernamentale. De reținut este că în centrul preocupărilor educaționale ale reprezentanților Statului american e copilul și interesul pentru toți copiii. Acum urmează să realizăm proiecte cu școli, colegii din SUA și școli din România”, explică prof. Gabriela Marusia Cobel, director adjunct Școala Gimnazială “Geor­ge Coșbuc” Sighetu Marmației.

• proiect implementat în timp scurt, dar cu rezultate remarcabile

Într-una dintre zile, profesorii români s-au întâlnit cu Alin Roșca, Consulul Onorific al României în Cleveland, care le-a oferit o perspectivă a comunității românești din SUA și eventuale colaborări ce pot fi realizate pe diverse teme. “Experiența a fost fantastică și toate mulțumirile noastre pentru prima delegație a programului merg către întreaga echipă American Councils for International Education – Romania care a implementat acest proiect într-un timp extraordinar de scurt, dar cu rezultate remarcabile. Eliza Chirilă-Pop, Andrei Vitiuc și Daiana Andreea Pantazi sunt facilitatorii care au fost mereu alături de noi, în tot procesul. Mulțumirile și felicitările noastre merg și în partea delegației americane din acest program, școlilor, organizațiilor care ne-au primit și coordonat în activități într-un mod excepțional”, punctează prof. Gabriela Marusia Cobel, director adjunct Școala Gimnazială “George Coșbuc” Sighetu Marmației.

• întâlnire cu o altă cultură și contact cu un alt sistem de educație

Din Sighetu Marmației au mai luat parte la această experiență profesorii: Loredana Pisuc și Lucia Serdenciuc (Școala “George Coșbuc”), Claudia Tifenbacher, Ovidiu Șandor și Călin Ilieș (Școala “Dr. Ioan Mihály de Apșa”). “Pentru mine, această călătorie și experiență profesională în SUA a însemnat întâlnirea cu o altă cultură și contactul cu un alt sistem de educație. Programul în sine, foarte bine organizat, are ca scop facilitarea schimburilor de experiență profesională, teme principale de discuție fiind: sănătatea mintală a elevilor, integrarea refugiaților ucraineni și construirea de comunități durabile de învățare”, arată prof. Gabriela Marusia Cobel, director adjunct Școala Gimnazială “George Coșbuc” Sighetu Marmației.

A doua delegație a României în acest program a vizitat SUA în perioada 19-30 octombrie, parteneri fiind: U.S. Embassy Bucharest, Președinția României – Departamentul de Educație, Ministerul Educației – România & Romanian Business Leaders, Proiectul MERITO.