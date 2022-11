Eugen Simion la „Nord Literar”

Mi-am făcut un obicei, în ultima vreme, din a comenta fiecare apariție a revistei de cultură NORD LITERAR. În aceste zile a apărut numărul pe luna octombrie, într-o ținută grafică puțin modificată, numai atât cât să prindă bine noii imagini a revistei. Și nu este rea priveliștea. Și în acest număr am căutat să prețuim criteriul valoric și personalitatea autorilor. Revista este editată de Consiliul Județean Maramureș și apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, instituții care certifică tocmai principiul valoric.

Acest număr marchează un moment trist al literaturii române contemporane, despărțirea de criticul și istoricul literar, academicianul Eugen Simion (1933-2022). Universitarul clujean, criticul literar Mircea Popa, în articolul din revistă face un portret convingător „celui mai important critic al literaturii noastre post­belice”(N. Manolescu). Nu uit călătoria profesorului Eugen Simion în Maramureș, când întâlnirea noastră s-a lăsat cu un interviu, cu aprecieri măgulitoare despre Maramureș și prețuirea pentru maramureșeni, acordată colegului său de clasă ploieșteană, poetul Nichita Stănescu.

Să răsfoim numărul revistei! Poemul lunii este semnat de poetul Echim Vancea. Este anunțat recitalul poetului brașovean Adrian Muntean, girat de revista „Nord Literar”. Criticul literar Mircea Popa face o cronică aplicată recentului volum „Cronici și comentarii literare”, semnat de Săluc Horvat. Cărturarul clujean, universitarul Mircea Muthu scrie despre cartea „Scări și capcane”, de Iustin Moraru. Criticul literar Delia Muntean apreciază cartea lui Constantin Cubleșan „POEZIA de azi pe mâine.” Doamna Irina Petraș, președinta Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, scrie despre limba română, care nu este numai un instrument, ci și un depozit al gândirii. Alexandru Jurcan ne duce, cu sânge rece, în lumea lui Truman Capote. Daniela Sitar-Tăut analizează jurnalul Evei Heyman, omorâtă la Auschwitz. Poetul ieșean, Nichita Danilov, publică o pagină de poeme. Este laureatul din acest an al Marelui Premiu „Nichita Stănescu” al Serilor de Poezie de la Desești.

Ovidiu Pecican scrie despre Mihail Sebastian și reflecțiile sale asupra romanului. Despre reconstituirea biografică a lui Labiș, asumată de Cosmin Perța, am scris eu. Dana Buzura-Gagniuc, managerul revistei, ne aduce aminte, în stil propriu, despre actuala ediție a „Cărților Anului.” Ne face câteva considerații despre apostolatul cultural și nu numai… Doamna Terezia Filip scrie despre dubla aniversare cu regal de literatură la Baia Mare. Veți putea citi partea a doua din incitantul dialog dintre Echim Vancea și Adrian Alui Gheorghe. Distinsa profesoară universitară Ana Olos aduce un omagiu scriitoarei Rodica Braga (1938 – 2022) care a avut legături culturale cu Baia Mare. O pagină de poezie publică poetul Ioan Baba, din Novi Sad. Proza numărului este cinstită de Constantin Arcu. Colega Raluca Hășmășan glosează despre antologia „Marin Preda, omul și opera, la centenar”, alcătuită de Stan V. Cristea, un tribut în cuvinte adus „Marelui singuratic.”

O rubrică nouă, Conexiuni, este asigurată de universitarul, inventatorul Ștefan Marinca. În acest număr se referă la „Invenții fizice și metafizice. Descoperire și invenție.” Profesorul Nicolae Weisz continuă călătoria în lumea filmului, de data aceasta s-a oprit la „Un tramvai numit dorință.” Neobositul parodist Lucian Perța s-a agățat de un poem al laureatului de la Desești, Nichita Danilov. La rubrica traduceri, Delia Muntean ne-o prezintă pe poeta Vanghea Mihanj Steryu, vicepreședinta Uniunii Scriitorilor și Artiștilor Aromâni din Macedonia. Traducerea versurilor Angela Iosif.

Ilustrația numărului, asigurată de artistul plastic Mircea Bochiș, ne prezintă lucrări din creația lui Jandi David, care au făcut parte din expoziția dedicată artistului de galeria VARVEDO. Revista „Nord Literar” este în chioșcuri din Baia Mare! Cine dorește să ne difuzeze are adresa pe revistă. Lectură plăcută!