Bogdan Zaharia, consilier județean – USR Maramureş, propune înființarea unui centru județean pilot pentru consumatorii de droguri

Consumul și comercializarea substanțelor interzise în județul Maramureș reprezintă unul dintre subiectele sensibile care deseori este ascuns societății sau informațiile furnizate mass-mediei nu reflectă realitatea, fiind doar simple cifre. Consilierul județean Bogdan Zaharia, membru USR Maramureș, propune înființarea unui centru județean pilot pentru a oferi consiliere specializată celor care se confruntă cu astfel de dificultăți.

“În primăvara acestui an am început colaborarea cu Vlad Zaha, criminolog, absolvent al Universității din Manchester, specializat în felul în care țările ar trebui să gestioneze fenomenul consumului de droguri. Cercetările științifice din domeniu demonstrează că abordarea ultraprohibiționistă, model pe care România îl implementează în acest moment, nu doar că nu dă rezultate, dar agravează problemele sociale cauzate de consumul de substanțe interzise. Există un consens la nivelul specialiștilor la nivel global că eforturile ar trebui să se concentreze pe aspectul de sănătate publică al acestui subiect și nu pe sancționarea exagerată și deseori disproporționată a consumatorilor” – subliniază Bogdan Zaharia.

Fenomenul pare scăpat de sub control. Tot mai mulți părinți, îngrijorați și speriați, reclamă faptul că deseori copiii lor sunt expuși consumului de droguri chiar în curtea școlii. Pe de altă parte, tot mai frecvent, conducătorii auto sunt depistați în trafic sub influența substanțelor halucinogene. Din păcate, primul contact cu drogurile al tinerilor are loc în jurul vârstei de 12 ani, dat fiind normalizarea acestui proces în societate și accesului tot mai facil la diverse substanțe.

“Fiind membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Maramureș, trebuie să ne asigurăm că siguranța cetă­țeanului primează. În acest caz, există dovezi clare că lucrurile nu func­ționează cum ne-am dori. Am discutat despre necesitatea derulării unei campanii de prevenție a consumului de droguri pe model nordic. Țări precum Suedia sau Norvegia, chiar dacă folosesc în continuare un model prohibiționist, au ales să deruleze campanii de tip “harm reduction”. Scopul acestora nu este să demonizeze consumatorul, ci să îi întindă o mână pentru a-l ajuta să depășească această dificultate” – a punctat membru Bogdan Zaharia.

În cazurile confirmate, din cauza lipsei specialiștilor la nivel local, forțele de ordine sunt nevoite fie să accepte că nu au ce face, fie să apeleze la ajutor din alte județe. Tinerii, neavând sprijin financiar pentru a urma un program care să îi ajute să se vindece de acest viciu, devin stigmatizați. Bogdan Zaharia este convins că înființarea unui centru pilot în cadrul căruia să se ofere accesul gratuit la aceste servicii în plan local, fără a-i speria pe consumatori cu amenințarea sancțiunilor penale, ar duce la vindecarea celor care au alunecat pe această pantă și pentru care pot plăti scump, chiar cu prețul vieții.

(P)