În Maramureș, peste 50% dintre școli se încălzesc cu lemn, cărbune sau peleți

Scumpirile accelerate la gazele naturale și energia electrică au readus în practică combustibilul solid atunci când vine vorba de încălzire. În mod favorabil, mai bine de jumătate dintre unitățile de învățământ din județ (54%) încă folosesc lemnul, cărbunele ori peleții pentru a face căldură în sălile de clasă. Și întrucât zona e prielnică pentru astfel de sisteme, cele mai multe școli și grădinițe au deja asigurat 100% din necesarul de consum.

“Din totalul celor 374 de unități de învățământ din județul Maramureș, iar aici vorbim de toate unitățile, inclusiv structuri, nu doar cele cu personalitate juridică, 202 folosesc încălzirea cu combustibil solid, adică: lemn, cărbune sau peleți. Câteva exemple sunt școlile din: Groșii Țibleșului, Ariniș, Asuaj, Rohia, Lăpuș, Cupșeni, Dumbrăvița, Poienile de Sub Munte, Repedea, Ruscova, Crasna Vișeului, Leordina, Giulești, Călinești, Budești, Săcel, Chelința și așa mai departe”, a punctat Ligia Duruș, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.

În privința stocurilor, cele mai multe școli și grădinițe care folosesc combustibilul solid pentru încălzirea sălilor le au deja asigurate în proporție de 100%.

“E cazul câtorva uni­tăți, precum Bistra, Cupșeni, care au un stoc de lemne de 50% asigurat, ori Borșa, cu un stoc de 70%, iar restul în curs de aprovizionare. La Poienile de sub Munte, la școala profesională, care utilizează peleții pentru încălzire, are stoc de 90%, urmând ca necesarul să fie completat curând. Mai avem o situație, la una dintre grădinițele cu program normal din comuna Poienile de sub Munte, unde există o centrală electrică, dar la nevoie se are în vedere folosirea combustibilului solid”, a adăugat prof. Ligia Duruș.

Toate aceste unități de învățământ vor putea depăși această iarnă fără prea multe probleme, dar dificultățile vor putea apărea în situația acelor grădinițe, școli și licee unde încălzirea pe gaz ar putea genera facturi insuportabile pentru administrațiile locale. Deocamdată, n-au fost semnalate din teritoriu situații îngrijorătoare, dar se zvonește că, într-o anumită comună de lângă municipiul Baia Mare, unde încălzirea unităților de în­vă­ță­mânt se face pe gaz, elevii au fost nevoiți să protesteze deja pentru temperatura prea scăzută din sălile de clasă. După ce și părinții au luat atitudine, termostatele au indicat 20 de grade…