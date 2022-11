Școala Încrederii deschide inimi și oportunități

Proiectul „Școala Încrederii”, implementat în ultimii ani la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Baia Mare, sub coordonarea profesoarei Ioana Delia Popovic, se bucură de un feedback extraordinar din partea elevilor și cadrelor didactice implicate. „Școala Încrederii m-a învățat să-mi deschid inima” e mărturia unuia dintre profesori, în vreme ce o elevă destăinuie că experiența din acest proiect a ajutat-o să se descopere.

• dorința de a transforma școlile

Programul a luat naștere din dorința de a transforma școlile care sunt niște medii cu un nivel foarte mare de stres, anxietate și neîncredere, în care sănătatea emoțională și mentală sunt ignorate, atât în cazul copiilor, cât și al adulților – în medii în care copiii se simt în siguranță, au încredere în forțele proprii, iar părinții și profesorii învață să fie prezenți din punct de vedere emoțional în rolurile lor și în viețile copiilor. Pentru angajații Școlii Gimnaziale “Lucian Blaga” din Baia Mare totul a început cu o vizită la Transylvania College, în Cluj-Napoca, unde au putut observa cum a fost implementat acolo, cu succes, procesul “Leader in Me”. Vizita în această instituție a reprezentat pentru dascălii de la școala băimăreană șansa de a percepe maniera în care viziunea și misiunea se pot concretiza în tot ceea ce presupune viața unei unități de învățământ. A urmat participarea în Baia Mare, la un work­shop, a Ruxandrei Mercea, directorul Transylvania College, și, mai apoi, prezența la o conferință organizată de Transylvania College.

• o mai puternică apropiere a procesului educațional de viața cotidiană a elevilor

Prof. Ioana Delia Popovic, inițiatorul proiectului la nivelul unităților publice de învățământ din Baia Mare, iar școala condusă de ea în acea perioadă, a 8 a școală Leader in Me la nivel național, a considerat benefice aceste întâlniri și s-a arătat recunoscătoare pentru oportunitatea creată. “Experiența și încurajările Ruxandrei (directorul Transylvania College, n.r.) m-au făcut să privesc diferit activitatea din școala noastră și să îmi doresc schimbarea paradigmelor, în primul rând, la noi, adulții. Dacă suntem de acord cu ideea că elevii noștri trebuie pregătiți pentru viață, realizăm cât de important este să le arătăm ce înseamnă să devii o persoană eficace, să gândim critic, să ne transformăm, să realizăm că inovația se manifestă în situații de colaborare, să punem în mișcare emoții, sentimente, atitudini, convingeri sau credințe. Competențele, valorile și atitudinile de care au nevoie elevii pentru reușita personală și socială nu pot fi formate în întregime prin intermediul disciplinelor școlare clasice (formale). Pregătirea de tip academic a elevilor prin acest proiect educațional internațional a contribuit la o mai puternică apropiere a procesului educațional de viața cotidiană a elevilor”, a declarat prof. Ioana Delia Popovic.

• fiecare copil este un lider

Totodată, Ruxandra Mercea, directorul Transyl­­vania College, a pledat pentru o atitudine proactivă și pentru nevoia de a se schimba paradigme. “În cadrul trainingurilor din Baia Mare, am văzut profesori care căutau să-și reconfirme de ce și-au ales această profesie sau care încă mai vor să știe ce fel de profesori vor să fie. A fost pentru mine o oportunitate să cunosc nevoile și provocările oamenilor, mai ales legate de relația cu părinții și cu autoritățile. Tendința profesorilor e de a uita ce putere și ce influență au în conturarea destinului unui om. Ei și părinții au un scop comun: să crească viitori oameni”, a explicat Ruxandra Mercea. “Leader in Me presupune inițierea unui efort de schimbare a culturii organizaționale care are la bază «Cele șapte deprinderi ale oamenilor eficace» de Stephen Covey. Schimbarea pornește de la adulți motiv pentru care cursurile și intervențiile se fac cu profesorii și cu personalul auxiliar din fiecare școală urmând ca ei să transmită aceleași principii copiilor și să transforme procesul de educație. Pe scurt, procesul presupune o transformare care afectează întreaga școa­lă, pornind de la ideea că fiecare copil este un lider, și implică crearea unei culturi a încrederii, în cadrul căreia elevii, profesorii și părinții sunt motivați să participe și să se dezvolte împreună”, a adăugat prof. Ioana Delia Popovic.

• “proiectul ar trebui introdus în toate școlile din România”

Feedbackul elevilor și profesorilor implicați în proiect este unul deosebit și conturează utilitatea și beneficiile metodelor folosite. Eleva Sabău Beatrice mărturisea despre “Școala Încrederii”: “Pentru mine, proiectul «Școala Încrederii», implementat la nivelul școlii noastre, a fost unul dintre cele mai interesante și mai creative proiecte în care am fost implicată, care ar trebui introdus în toate școlile din România (…) Experiența mea cu proiectul «Școala Încrederii» m-a ajutat să mă descopăr și să am o altă atitudine față de școală”. Și eleva Moroșanu Miruna e de părere că întregul proiect și-a pus amprenta benefic asupra unității de învățământ: “Școala «Lucian Blaga» s-a dezvoltat enorm din 2019 și până acum. Sunt mândră că am avut ocazia să iau parte activ la această schimbare. Deoarece sunt deja la liceu, la Spark Hybrid International High School, iar programul «Leader in Me» m-a ajuns să aflu informații despre Transylvania College şi, apoi, despre Spark jucând un rol extrem de important în faptul că studiez aici, nu mai merg la «Lucian Blaga», dar de fiecare dată când am fost în vizită am văzut îmbună­tățiri. Catalizatorul acestui întreg preoces a fost doamna profesoară Ioana Popovic, ea a îndemnat fiecare copil să vorbească liber și să creadă în propriile puteri, ea este cu adevărat cea din spatele acestui proiect, a acestei schimbări din școala mea”.

• “Școala Încrederii m-a învățat să mă cunosc mai bine”

“Școala Încrederii = curaj și putere de a ne asuma propriile decizii, de a fi bine cu noi și cu ceilalți, de a iubi și de a te iubi, de a aprecia și de a te aprecia, de a dărui”, “Școala Încrederii m-a învățat să-mi deschid inima spre a primi și a dărui lumină. Programele clasice de formare te învață să fii un bun dascăl, acest program mi-a oferit șansa să clădesc omul încrezător, echilibrat și luminos care sunt azi. Îi învățăm pe elevii noștri ceea ce suntem, nu ceea ce știm. Iată cheia formării unui bun dascăl” ori “Școala Încrederii m-a învățat să mă cunosc mai bine, să mă pun în valoare, să mă apreciez mai mult. M-a învățat să îi ajut pe ceilalți să fie bine cu ei înșiși, să se descopere, să își depășească limitele. Într-o sintagmă: Școala Încrederii ne învață să fim bine noi cu noi ca să fim bine noi cu ceilalți”, sunt doar câteva dintre mărturiile cadrelor didactice, impresionate de rezultatele acestui proiect. Echipa de proiect a fost întregită de: Delia Petcaș, Gabriela Pop, Dorina Dragoș, Mocanu Ioana, Medan Mădălina, Neamț Monica, Hosu Adriana, Țiple Alin, Lădar Florentina, Lia Breban, Camelia Chiş. Mulţumiri speciale: Consiliului de Administrație al unității, autorităților locale și județene, Asociației de Părinți Lucian Blaga, tuturor celor care au contribuit la implementarea acestui proiect.