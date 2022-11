70 de minute pentru trei puncte

Ştiinţa Explorări Baia Mare – CSU Ştiinţa Bucureşti 3-0 (23, 16, 16)

Victorie fără emoţii pentru Ştiinţa Explorări în disputa din etapa 6 a Diviziei A1 la volei masculin. În minimum de seturi au câştigat băimărenii întâlnirea cu ultima clasată, CSU Ştiinţa Bucureşti, 3-0 (25-23, 25-16, 25-16).

Cu numai un set câştigat în actuala ediţie de campionat, Ştiinţa Bucureşti a ieşit în evidenţă doar în primul act, gazdele având reale probleme în a-şi adjudeca setul. Au făcut-o cu emoţii în cele din urmă, 25-23, după care în următoarele două Explorări nu a mai dat nicio şansă lanternei roşii şi a acumulat trei puncte anticipate de toată lumea.

• Ştiinţa Explorări Baia Mare: Taboada 1 punct (1 blocaj), Talpă, Silvăşan-Paşca, Crişan (libero), Aldea 9 (3 aşi, 3 blocaje), Catrina, Dragomir 1 (1 as), Tarţa 14 (1 as, 1 blocaj), Săvoiu (libero), Hepburn 6 (1 as, 1 blocaj), Cheagă 11 (3 blocaje), Badea 7 (1 blocaj). Antrenori: Marius Botea – principal, Sorin Pop – secund.

• CSU Ştiinţa Bucureşti: Zbengheci 5 (1 as), Mărgineanu, Manda, Radu, Aciobăniţei 7, Bre­­ban 3, Constantinescu, Kowalewski 6 (2 aşi, 1 blocaj), Cozonac (libero), Dediulescu 10 (1 as, 1 blocaj), Năstase 5 (1 as), Cătălin (libero). Antrenor: Răzvan Vasile.

• Au arbitrat: Paul Szabo (Oradea) şi Nicolae Cristea (Cluj-Napoca). Observator FRV: Au­rel Cazacu (Piatra Neamţ).