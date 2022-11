Cinci cazuri cu risc vital rezolvate endovascular la Spitalul Județean de Urgență

La Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, LACCCI, o echipă multidisciplinară de medici din specialitățile cardiologie intervențională, chirurgie vasculară, ATI, a efectuat cu succes 5 proceduri EVAR (reparare endovasculară a aortei abdominale infrarenale) pentru 4 anevrisme aortice de mari dimensiuni cu iminență de ruptură și o disecție aortică la nivelul bifurcației terminale.

Toți cei cinci pacienți prezentau risc procedural major datorită patologiei, vârstei și comorbidităților asociate. Trei dintre pacienți erau sechelari AVC, o femeie cu afectare cardiacă semnificativă, unul cu embolie pulmonară în acest an, unul cu stenoză de arteră renală, trei cu stenoze iliace asociate, iar pacientul cu disecția aortică avea în antecedente operație pe cord deschis de protezare valvulară aortică (pentru endocardita infecțioasă), dublu by-pass aorto-coronarian, stentare coronariană pentru infarct miocardic, stimulator cardiac.

Procedura efectuată la acest pacient a fost o premieră, fiind prima disecție aortică rezolvată exclusiv intervențional, endovascular, inclusiv hemostaza percutantă.

O altă pacientă, pe lângă vârsta înaintată, prezenta stenoză aortică strânsă, afectare coronariană trivasculară, ceea ce face contraindicată anestezia generală sau rahianestezia. Asociat, pacienta avea calcifieri masive la nivelul arterelor femurale, ceea ce contraindică abordarea percutantă clasică. La această pacientă s-a practicat în premieră, pentru un astfel de caz, de către echipa ATI, un tip special de anestezie ecoghidată, bloc anestezic regional, ceea ce a permis echipei de chirurgie vasculară să deschidă arterele femurale la vedere, cu pacienta trează și conștientă, în aceeași manieră a fost implantat și endograful aortic de către echipa de cardiologie intervențională. Anevrismele aortice în sine erau de mari dimensiuni, cu particularități anatomice redutabile (precum angulații exprimate, calcifieri masive, tromboză asociată sau anevrisme iliace asociate), ceea ce a îngreunat suplimentar munca echipei și riscul procedural. De asemenea, 3 dintre proceduri au presupus etape intermediare înainte de plasarea endografului, precum embolizarea unei artere hipogastrice anevrismale și dilatări cu balon ale arterelor ilice pentru a facilita accesul.

Toți pacienții au fost intervenționați fără anestezie generală, fiind conștienți, comunicându-se cu ei. Îngrijirea postprocedurală a fost asigurată de către personalul secției USTACC. Cu toate riscurile asociate, toți pacienții sunt asimptomatici, în stare bună, fără complicații.

Echipa medicală a fost alcătuită astfel: Cardiologie Intervențională – Dr. Dan Florin Filip, prim operator (medic primar cardiolog, doctor în medicină), Conf. Dr. Gianmarco DeDonato, proctor (Spitalul Universitar Siena, Italia), Dr. Kozma Gabriela (medic primar cardiolog, coordonator LACCCI), As. Med. Viorel Pinte, As. Med. Ovidiu But (asistent coordonator), As. Med. Viorel Man, As. Med. Aurica Herta, As. Med. Loredana Mocanasu, As. Med. Ioan Pintea, As. Med. Attila Moni, As. Med. Crina Oanea, îngr. Mihaela Covaciu, îngr. Claudia Costinar, regr. Med. Olga Oarga; Chirurgie Vasculară – Dr. Alin Tiberiu Hînsa (medic primar chirurgie cardio-vasculară, șef secție), As. Med. Samuel Bujor; Anestezie-Terapie Intensivă – Dr. Arthur Donica (medic primar ATI), As. Med. Dana Moldovan; Imagistică Medicală – Dr. Sabin Nemeș-Bota (medic primar radiologie si imagistică medicală).