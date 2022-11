Victoria a luat drumul Maramureșului

Unirea Dej – Știința Explorări Baia Mare 2-3 (22-25, 23-25, 25-18, 25-17, 8-15)

Știința Explorări Baia Mare s-a ales cu două puncte din derbiul zonal cu Unirea Dej, scor 2-3 (22-25, 23-25, 25-18, 25-17, 8-15), derbi încheiat după mai bine de două ore, și și-a consolidat poziția 7, cel puțin până runda viitoare, în Divizia A1 de volei masculin.

Oaspeții au plecat la Dej deciși să scoată maximum de puncte și după cum au fost soluționate primele două acte aveau tot dreptul să spere la trei puncte – 22-25, 23-25. 0-2 la seturi și planul celor de la Explorări începea să prindă contur. Amenințați de un posibil 0-3, dejenii abordează setul trei cu o atitudine mult schimbată, efect care se va vedea și pe tabelă, Unirea adjudecându-și setul cu 25-18. Setul patru ne rezervă o prestație favorabilă, în prima parte a lui, a celor de la Știința Explorări, care se desprinde la 3-7 și 6-10. Oaspeții încep încet, încet să se clatine și amfitrionii se apropie la 10-11, apoi inevitabilul se produce – 12-12. Mai e 14-14, după care Unirea se trezește cu un avans de cinci puncte – 19-14, chiar dacă antrenorul Marius Botea a încercat să reducă elanul adversarului. Nu se mai poate face nimic și în cele din urmă Unirea Dej egalează la general, context în care vom avea parte de decisiv. Stările de spirit erau total diferite, moral extraordinar în tabăra gazdă și neliniște în rândul echipei vizitatoare. Însă Marius Bo­tea, un tip extrem de echilibrat și calculat, le-a transmis o stare de maximă încredere elevilor săi, iar băieții de la Știința Explorări s-au descurcat de minune în decisiv. Au condus cu 1-5, 4-10, 7-12, decisiv adjudecat fără emoții cu 8-15 și două puncte care mențin Știința Explorări pe locul 7 și la două puncte de echipa pe care au ră­pus-o în weekendul recent încheiat.

• Unirea Dej: Preda 13p (3 blocaje), Micu 11 p (6 blocaje), Simoes 6 p (un as), Bratu, Grigoraș 25 p (4 blocaje), Suson 15 p (2 blocaje, un as), Urian (libero). Au mai jucat: Ștreangă, Peemuller 2 p, Balai, Vârlan 4 p (un blocaj, un as). Antrenori: Ovidiu Tămaș și Silviu Suson.

• Știința Explorări Baia Mare: Taboada 4 p (un as), Aldea 4 p (un as), Tarța 24 p (un blocaj), Hepburn 10 p (2 blocaje, un as), Cheagă 20 p (un blocaj, un as), Ba­dea 12 p (2 blocaje), Crișan (libero). Au mai jucat: Catrina, S. Dragomir 1 p, Sivășan-Pașca 5 p (un blocaj, 2 ași) și M. Talpă. Antrenori: Marius Bo­tea și Sorin Pop.

• Au arbitrat: Alexandru Puni (Iași) și Mihai Coman (București).

Rezultate etapa 7: Unirea Dej – Știința Explorări Baia Mare 2-3; Rapid București – SCMU Craiova 2-3; Dinamo București – Universitatea Cluj-Napoca 3-0; SCM Zalău – CSM Suceava 3-0; Arcada Galați – Steaua București 1-3; CSU Știința București – CSM Constanța 0-3.



Etapa viitoare (sâmbătă, 26 noiembrie): Știința Explorări Baia Mare – CSM Constanța; Steaua București – CSU Știința București; CSM Suceava – Arcada Galați; Universitatea Cluj-Napoca – SCM Zalău; SCMU Craiova – Dinamo București; Unirea Dej – Rapid București.