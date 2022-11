Crâmpeie din viața arhiepiscopului Justinian Chira

• Amintiri… mărturii •

Continuăm, în acest număr al cotidianului Graiul Maramureșului, amintirile despre ÎPS Justinian Chira, venite tocmai din Țara Sfântă, de la unul dintre fiii duhovnicești ai ierarhului, părintele protosinghel, Ioan Meiu. Ieromonahul își amintește și acum în detaliu fiecare întâlnire cu părintele său duhovnicesc. Astfel de momente nici nu ar fi putut să fie date uitării, pentru că sunt întâlniri ale dragostei întru Hristos. ÎPS Justinian Chira rămâne prin excelență, ierarhul iubirii pentru că a iubit ca nimeni altul poporul: de la omul simplu la monahi și clerici.

Precum „cerbul dorește izvoarele apelor”, așa și părintele Ioan Meiu era însetat să se hrănească din izvorul de iubire și înțelepciune al ÎPS Justinian. De aceea, de fiecare dată când venea în țară îl vizita.

„ÎPS Justinian a avut dar de la Dumnezeu de a oferi multă dragoste ucenicilor lui. Îmi amintesc când era în viață că îmi spunea: părinte Ioan, întotdeauna când vii de la Salonic și apoi de la Ierusalim, treci pe la mine. Și odată nu am avut timp să vin până în Maramureș. Următoarea dată când am venit în România și am mers în Maramureș, la ÎPS Justinian, m-a mustrat: data trecută de ce nu ai venit la mine? M-am înroșit, m-am rușinat, mi-am dat seama că nu avea de unde să știe acest lucru, că eu am fost în țară și nu am mers la el”, a relatat părintele Ioan Meiu.

Din acel moment, ieromonahul nu a mai ratat niciodată prilejul de a trece și pe la vlădica Justinian. Chiar și după ce acesta a plecat spre Împărăția Cerurilor, părintele Ioan Meiu și-a respectat făgăduința de a veni mereu la mormântul ÎPS Justinian atunci când ajunge în țară.

“La trei luni încerc să ajung în România. Atunci e obligatoriu să fug și la ÎPS Justinian la mormânt. Am locurile mele de suflet: Sfântul Mormânt, Muntele Athos, dar al treilea loc pe care îl iubesc este pământul Înaltpreasfințitului Justinian”, a spus pr. Ioan Meiu.