Idee inedită a unor apicultori din Libotin: miere de albine cu alge, cărbune sau turmeric

O familie de producători apicoli din Ţara Lăpuşului a avut ideea de a lansa pe piaţă o altfel de miere. Este vorba despre miere de albine cristalizată care conţine cărbune, clorofilă, scorţişoară sau piper cayenne. În plus, producătorii au venit cu un sortiment aparte şi pentru copii: miere de albine cu cacao ecologică.

„Pentru noi a fost mai greu să intrăm cu produsele pe piaţă. Lumea e obişnuită cu miere fluidă, e greu să le explici oamenilor anumite lucruri. Am început să avem din ce în ce mai mulţi clienţi şi oameni care ne caută. Am ales să denumim acest produs mai diferit. Foarte puţină lume ştie că starea naturală a mierii e cea solidă. De aceea am ales să scriem Raw, pentru a specifica faptul că mierea trebuie să treacă printr-un proces de cristalizare natural. Este un fenomen natural”, a spus Zamfira Farcaş.

Producătorul apicol este din Libotin şi spune că afacerea de familie a început în 2016. La început au avut doar câteva familii de abine, iar acum numărul lor a ajuns la 100. În plus, apicultorii au avut şi ideea originală de a introduce în compoziţie şi alte elemente care să îmbunătăţească starea de sănătate a organismului.

„Avem şi preparate care să ajute la starea de homeostazie a organismului. Avem cu clorofilă, cu microalge, cu cărbune, un complex pentru imunitate, cu turmeric, scorţişoară şi piper ca­yenne, avem un preparat pentru cei mici pe bază de salcâm, rapiţă şi cacao ecologică. Mai avem siropurile presate la rece, doar din fructe şi miere”, a adăugat Zamfira Farcaş.

Apicultorii lăpuşeni pot fi întâlniţi la târgurile locale de producători, inclusiv la „Roade de Oraş” în Tăuţii Măgherăuş şi în Baia Mare, în fiecare miercuri, între orele 18-19, în parcarea supraterană de la Vivo. De asemenea, aceştia fac livrări la domiciliu.