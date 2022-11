Eșec neașteptat • Știința Explorări Baia Mare – CSM Constanța 0-3 (23-25, 22-25, 24-26)

CSM Constanța a produs surpriza și a învins-o în propriul fief pe Știința Explorări Baia Mare în minimum de seturi, 0-3 (23-25, 22-25, 24-26), într-un meci contând pentru etapa a VIII-a a Diviziei A1 la volei masculin.

Primul act al disputei de sâmbătă a început mai bine pentru Explorări, care a condus cu 7-4, dar oaspeții au egalat la 10. De la acest scor niciuna dintre echipe nu s-a putut distanța decisiv, însă situația s-a schimbat de la 18 egal. Constanța a realizat cinci puncte la rând, băimărenii au revenit și au crezut că pot întoarce soarta în favoarea lor, dar până la urmă nou promovata și-a adjudecat setul cu 23-25. Pe fondul unei stări de spirit excelente, formația de la malul mării a început în forță setul secund și s-a distanțat la cinci puncte, 8-13, dar băieții lui Marius Botea au egalat la 18. Finalul este gestionat bine de oaspeți, care se impun cu 22-25. În setul trei și ultimul din păcate, Știința Explorări a condus cu 19-17, 22-20 și 24-22, dar echipa noastră nu a putut să fructifice și mingea de set și CSM Constanța a realizat patru mingi la rând și a închis partida în minimum de seturi.

• Știința Explorări Baia Mare: Taboada 2 puncte (1 as, 1 blocaj), Talpă, Silvășan-Pașca 2 (1 as), Crișan (libero), Aldea 9 (2 blocaje), Catrina, Dragomir 2, Tarța 11, Săvoiu (libero), Hepburn 5, Cheagă 12 (1 as, 2 blocaje), Badea 8 (1 blocaj). Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

• CSM Constanța: Frîncu, Ghimeș, Gavriz – libero, Arquez 3 (1 as, 1 blocaj), Muscină 1, Druță 9 (1 as, 2 blocaje), Darlaczi 15 (3 blocaje), St. Jean 8 (4 blocaje), Vidoni 17 (1 as), Grigore 4 (1 as, 1 blocaj), Asmarandei, Pavel, Cămui (libero), Manole. Antrenor: Răzvan Parpală.

Rezultatele etapei 8:

CSM Suceava – Arcada Galați 0-3; Steaua București – CSU Știința București 3-0; Știința Explorări Baia Mare – CSM Constanța 0-3; Universitatea Cluj-Napoca – SCM Zalău 0-3; Unirea Dej – Rapid București 0-3; SCMU Craiova – Dinamo București 1-3.

Etapa viitoare (sâmbătă, 3 decembrie): Rapid București – Știința Explorări Baia Mare; Dinamo București – Unirea Dej; SCM Zalău – SCMU Craiova; Arcada Galați – Universitatea Cluj-Napoca; CSU Știința București – CSM Suceava; CSM Constanța – Steaua București.