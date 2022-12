Moşul a poposit în comunele maramureşene

Moş Nicolae a fost foarte harnic şi darnic şi a vizitat copiii din comunele Maramureşului. Micuţii, dar şi cei mai mari s-au adunat la bradul din centrul fiecărei comune pentru a-l primi cum se cuvine pe Moş.

„În această seară, am trăit cele mai frumoase momente alături de copiii din Comuna Poienile Izei. Moș Nicolae nu a uitat de noi și ca în fiecare an a poposit în comună pentru a face fericit fiecare copil! Comuna este pregătită de sărbătoare și ne vom bucura pe tot parcursul lunii decembrie de frumoasele aranjamente de sărbători”, a spus Mirela Lăcrimioara Bîrlea, primarul comunei. „Moșul cu sacul plin de daruri a poposit în localitatea Sat Șugatag, iar în localitatea Ocna Șugatag s-a dat startul luminilor de Crăciun”, au precizat cei din administraţia Ocna Şugatag.

„Deși Moșul îm­bă­trâ­nește de la an la an, niciodată nu uită de copiii cuminți din Bârsana și Nă­nești. A ajuns și în acest an la copilașii noștri cuminţi”, a declarat şi Teodor Ştefanca, primarul comunei Bârsana.