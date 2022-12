Primarul Alexa Chifa, USR Maramureș, a finalizat procesul de cadastrare în Poienile de sub Munte

Un proces greoi și anevoios. Dacă unii au renunțat să îl finalizeze, nu la fel s-a întâmplat în Poienile de sub Munte. Primarul Alexa Chifa a înțeles importanța cadastrării.

”Cred că ultimele trei luni au fost foarte grele. Întreaga echipă a Primăriei Poienile de sub Munte s-a mobilizat, a depus un efort suplimentar, făcând o muncă continuă pentru a le explica și a-i îndruma pe localnici astfel încât să soluționăm problemele din timpul perioadei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului. Se împlinesc aproape doi ani de când am început acest proiect, unul care este de mare folos pentru toată lumea” – a subliniat primarul localității Poienile de sub Munte.

Localitatea a fost îm­părțită în 91 de sectoare, fiind stabilite 14.000 de identificatori unici (ID-uri).

”Au fost depuse aproximativ 1.000 de cereri de rectificare. Acestea urmează să fie analizate de o comisie de soluționare. Totodată, am început remăsurarea terenurilor acolo unde au fost astfel de solicitări”, a mai punctat Alexa Chifa.

USR Maramureș îl felicită pe Alexa Chifa pentru perseverență, pentru că nu a renunțat înainte de a finaliza acest proiect important pentru comunitate și pentru județul Maramureș.