Doi medici cu suflet de artist se intersectează pe simeze

O atmosferă caldă, în care muzica clasică s-a îmbinat perfect cu arta vizuală, aşa a fost la vernisajul expoziţiei „Interferenţe plastice”, organizat în această săptămână de Asociaţia Artiştilor Plastici „Alexandru Şainelic”, la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare. Lucrările de pe simeze au fost realizate de două doamne care sunt specializate în medicină, dar care au dovedit că au un suflet sensibil, aplecat spre frumos şi dornice de a dărui celorlalţi din preaplinul inimii lor.

Vernisajul expoziţiei „Interferenţe plastice” a debutat cu un mic recital de colinde adus în faţa publicului de grupul vocal al Colegiului de Arte Baia Mare, dirijor prof. Dorin Chereji. Au urmat şi alte momente muzicale, de virtuozitate instrumentală, protagonişti fiind tinerii pianişti Damian Alexandru şi Dragoş Toma. Acordurile sensibile ale muzicii au accentuat emoţia privitorilor, veniţi să îşi bucure privirile cu lucrările ce aparţin celor două membre ale Asociaţiei Artiştilor Plastici „Alexandru Şainelic” din Baia Mare, Veronica Mandel şi Alina Mureşan. Două autoare, două stiluri diferite, dar aceeaşi exprimare încărcată de pozitivism, de multă culoare.

„Sunt două colege foarte harnice. Şi muncesc, au şi cabinete medicale, dar au timp şi să creeze ceva frumos, să facă ceva pentru sufletul lor, dar şi pentru sufletul nostru. Alina Mureşan e la a treia expoziţie în acest an, iar Veronica Mandel e la prima expoziţie. Deşi sunt stiluri diferite, se completează una pe alta: şi cromatic, şi compoziţional”, a punctat preşedintele Asociaţiei Artiştilor Plastici „Alexandru Şainelic”, Mihai Tirică.

Medic şi artist plastic, Alina Mureşan a mărturisit că s-a ambiţionat să lucreze la a treia expoziţie, deoarece a fost motivată de colega ei, Veronica Mandel. Fiecare lucrare a sa a însemnat o scurtă meditaţie. „Această expoziţie se datorează în mare parte colegei mele, Veronica Mandel. Probabil nu m-aş mai fi apucat să lucrez pentru a treia expoziţie. Pentru mine pictura e ca un soi de meditaţie, uiţi de toate când pictezi, când desenezi. E o pauză pentru mintea noastră. Fiecare lucrare în parte a însemnat o mică meditaţie”, a spus Alina Mureşan.

Aflată la debut în ce priveşte apariţia individuală pe simeze, Veronica Mandel a relatat că este fericită pentru această reuşită şi mărturiseşte că pentru ea, pictura este o hrană sufletească.

„Sunt deosebit de fericită că această seară încununează efortul meu. Pictez de doar trei ani. Viaţa noastră de zi cu zi e medicina, dar ne place mult să găsim fericirea, liniştea, încununarea unor momente deosebite, pictând. E o hrană a sufletului. Dacă vreţi să încercaţi, merită. Eu am încercat în noiembrie 2019, până atunci nu am pictat niciodată, nu am ştiut ce înseamnă viaţa de artist. Mi-am dorit mult să fiu cu mine, dar şi să creez ceva, să iasă ceva deosebit din mâinile mele. Eu zic că în parte am reuşit. Îmi doresc să împart această viziune şi bucurie a mea cu cât mai multă lume. Pentru un artist, fericirea e cu el însuşi şi o poate exprima doar prin imagini”, a adăugat Veronica Mandel.

Expoziţia poate fi admirată până în data de 16 decembrie, la Salonul Artelor al Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare.