Cu binecuvântare arhierească, Oana Font a lansat primul său album de colinde: Acasă îi Crăciunu’ Sfânt

Cu binecuvântarea arhierească de la Preasfinţitul Iustin, Episcopul ortodox al Maramureșului și Sătmarului, artista Oana Font a lansat primul său album de colinde și cântece de Crăciun „Acasă îi Crăciunu’ Sfânt”.

Albumul reprezintă pentru omul și artistul Oana Font o confesiune a spiritului, a tot ceea ce însemnă Crăciunul trăit în sânul unei familii de creștini. Pe acest compact disc veți putea descoperi atât viziuni religioase, cât și laice. Albumul include 11 creaţii muzicale.

„Colindele Oanei Font sunt profund autentice și își au izvorul în străfundurile sufletului maramureșean creștin, iubitor de valori sfinte, tradiții străvechi și dragoste de neam și țară. Ele pornesc dintr-o inimă plină de simțire și trăire creștină care înțelege să dea glas și să întrupeze ceea ce a trăit în chip minunat și divin, din copilărie și până astăzi, dăruind, ast­fel, publicului ta­lanții primiți de la Dumnezeu, înmulțiți, înnobilați și sacralizați prin cânt, doină și colind”, a remarcat PS Iustin.

Deoarece emoția și dragostea primită în sânul familiei i-au marcat frumos copilăria, Oana dedică acest CD bunicului ei: „În memoria bunicului meu, Ioan Bogdan, cel care mi-a arătat cu noblețe și simplitate ce înseamnă nașterea Domnului Iisus Hristos”.

„Fac un arc peste timp și închid ochii. Mă văd cu nasul lipit de fereastră, privind în zare troienele de zăpadă, așteptând cu sufletul la gură noaptea de Ajun, atunci când mergeam la colindat însoțită de bunicul meu. În sat era o feerie continuă, un freamăt care mă va însoți pe tot parcursul călătoriei mele. Crăciunul trăit în copilăria mea a fost unul definit de bucurie. Adult fiind, la cei aproape 30 de ani, am avut puterea și totodată «inspirația divină» de a-mi transpune emoțiile și în colinde. Îmi dau voie să folosesc acest termen, deoarece liniile melodice au fost compuse de mine. De asemenea, am fost conștientă mereu că lucrurile bune se fac atunci când strângi pe lângă tine suflete cu aceeași frecvență spirituală, motiv pentru care doresc să le mulțumesc tuturor colaboratorilor mei de texte. M-au ajutat să îmi aștern ideile/ temele gândite, fiecare folosind un condei special”, a relatat Oana Font.

Prin prisma viziunii laice, Oana Font a adus în prim-plan dorul românilor plecați peste granițe sau din locul natal, care tânjesc după satul lor, dar și greutatea celor rămași acasă, dându-le tuturor speranța unei sărbători petrecute împreună. „O atenție deosebită am acordat-o copiilor, amintindu-i și pe cei care mănâncă doar în gând. Totodată, am ales să colind pentru cei plecați în alte dimensiuni. Nu am uitat nici de umorul esențial, pentru a satiriza fin drumul pe care îl parcurg colindătorii până ce ajung la gazdă. Cele 10 colinde sunt mărturii ale sufletului meu din perioada Crăciunului. Ascultând acest material, fiecare dintre voi să vă întoarceți pe ulița cea mai dragă, asta îmi doresc de acest Crăciun”, a mai spus Oana Font.

CD-ul Oanei Font se găsește în magazinele de specialitate sau se poate comanda pe whatsapp la tel. 0742753423 – Gabriel Boriceanu.