Grupul MARAMU’, prezență de excepție la Stagiunea Valorilor

Grupul MARAMU’, coordonat de profesoara Lorena Șut, a încântat publicul la Cluj-Napoca și la București. Încă din noiembrie, grupul format din 24 de copii și tineri a început “Povestea de iarnă” muzicală. Sub acest generic, a participat la Cluj, la un spectacol de suflet alături de artiști consacrați. Al doilea spectacol important a fost tocmai în capitală, de Ziua Națională a României, la Stagiunea Valorilor.

“Noi am participat la acest spectacol datorită unui premiu câștigat în această vară la Mangalia, la Festivalul Tinereții, premiu ce ne-a adus participarea la acest eveniment. Am susținut un recital de o oră”, a punctat prof. Lorena Șut. Dacă prima parte a evenimentului a inclus cântece patriotice, în a doua parte s-a făcut o retrospectivă a celor mai importante momente tradiționale, de pe parcursul anului și s-a colindat. “Am început cu un moment funerar, cu 2 bocete cântate de fetele noastre mai mari. Am trecut la momentul secerișului când fetele au împletit cunună de Sânziene. Așa cum este obiceiul, fetele împletesc cununa și o aruncă peste casă. Cea care aruncă mai sus cununa și îi rămâne cununa acolo, se mărită în anul următor. Una din fete a rămas să se mărite, așa că am continuat cu două cântece de nuntă. Nu au lipsit colindele și cântecele de iarnă. Eu îmi doresc ca fiecare copil să se afirme și publicul să își dea seama de vocea și talentul fiecărui copil. Și atunci am încercat să ofer fiecăruia câte un moment solo lângă momentele de grup”, a subliniat Lorena Șut.

Pe scena Stagiunii Valorilor au mai urcat artista Stela Enache-Bogardo și actorul Mircea Diaconu.

Copiii și tinerii pregătiți de Lorena Șut vor avea reprezentații muzicale în 22 decembrie, ora 17, la Târgul de Crăciun din Parcul Mara.