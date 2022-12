„Explozie” de cereri de angajare în Maramureș pentru muncitori din afara UE

Guvernul a stabilit un contingent de 100.000 de lucrători străini admiși pe piața forței de muncă în anul 2023, număr similar celui din acest an. Măsura este binevenită în contextul în care și în județul Maramureș, în acest an a fost “o explozie” de cereri de forță de muncă din afara Uniunii Europene, o parte din deficitul de forță de muncă fiind acoperit cu angajați străini, în construcții, restaurante, protecție și pază, transporturi rutiere de mărfuri, comerț etc.

În Maramureș, în primele 10 luni ale acestui an, 196 de firme au depus cereri pentru angajarea muncitorilor străini, pentru acoperirea a peste 3.000 locuri de muncă. Practic, cererile s-au dublat față de 2019. Angajații străini provin din India, Turcia, Sri Lanka, Pakistan, Filipine și Republica Moldova.

„În anul 2022, deficitul de forță de muncă a trebuit să fie acoperit cu forță de muncă non-UE. E o creștere explozivă în ultimii ani. Avem 196 firme care au solicitat forță de muncă străină pentru 3.042 locuri de muncă față de 2021 când am avut puțin peste 2.000 și 2019 când am avut cereri pentru 1.500 locuri de muncă. Din 2019 s-a dublat și contingentul de forță de muncă străină la nivel național. Trebuie să ne încadrăm în acest contingent stabilit de Guvernul României” – a punctat directorul executiv al AJOFM Maramureș, Oana Oșanu.

În unele situații, locurile de muncă vacante au fost ocupate de cetățeni ucraineni. Anul acesta, prin AJOFM Maramureș s-au încadrat în muncă, 65 de angajați ucraineni, în meserii precum pedagog, dulgheri și chiar muncitori necalificați, la montare subansamble.