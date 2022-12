Colind românesc la Chicago, cu Corul Bărbătesc din Finteușu Mare • Jurnalul unui proiect mult așteptat

Când vântul a dezbrăcat copacii de frunze, iar baba iarnă încă n-a acoperit natura adormită cu mantia de omăt, Corul Bărbătesc din Finteușu Mare a pornit spre America, să deruleze proiectul cultural „Cântec din sufletul neamului”, la invitația Illinois Romanian American Comunity, președinte doamna Carmen Rădoi. Proiectul era programat să se desfășoare la sfârșitul anului 2021, dar restricțiile impuse de pandemia de Covid au făcut ca dorința românilor din Chicago și visul finteușenilor să se amâne. Dar invitația a fost reînnoită, așa că membrii corului au început acțiunile de pregătire pentru traversarea Oceanului: vizele de călătorie (finteușenii obținând viză pe zece ani), acțiuni de asigurare a fondurilor financiare și pregătirea repertoriului pentru susținerea concertelor.

Reamintim că proiectul cultural „Cântec din sufletul neamului” s-a desfășurat în anii precedenți în multe comunități românești din Europa și are ca scop promovarea iubirii de neam, țară și de Bunul Dumnezeu, prin cântec, promovarea culturii tradiționale din nord-vestul României, menținerea legăturii spirituale a românilor din diaspora și nu în ultimul rând promovarea Maramureșului.

Așa că în 23 noiembrie, cu o escală mai lungă la Munchen și un drum și mai lung, finteușenii au ajuns la Chicago, unde erau așteptați de Constantin Ilinescu, cel care s-a ocupat de implementarea proiectului în Chicago. Fără a se gândi la oboseala drumului, s-au îndreptat spre Catedrala Mitropolitană „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, unde erau așteptați de viitoarele gazde și de Înalt Preasfințitul Nicolae, mitropolitul celor două Americi, care a rostit cuvântul de bun venit pe pământ american.

Au urmat 11 zile de vis pe pământ american, pline de muzică, emoții, bucurii și surprize. Locuind în familii, au avut ocazia să vadă cum sărbătoresc americanii Ziua Recunoștinței și s-au bucurat de preparatele culinare, curcanul fiind la loc de cinste, stropite cu multe licori, din care n-a lipsit nici horinca de Maramureș. Au fost, apoi, două zile de odihnă și relaxare, dedicate repetițiilor, dar și vizitării metropolei Chicago.

Duminică, 27 noiembrie, Corul Bărbătesc a participat la Sfânta Liturghie, la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, alături de IPS Nicolae, asigurând răspunsurile. La finalul liturghiei a urmat un concert de colinde, iar apoi, sala de festivități a catedralei a răsunat de cântece patriotice și prelucrări din folclor, cu acompaniament orchestral.

Zice profesorul Andrei Dragoș, dirijorul corului: “Se apropie Ziua Națională a României, 1 Decembrie, și trebuie scos în evidență că bisericile românești din diaspora nu sunt doar loc de rugăciune, ci și de întâlnire a românilor, dornici să audă cântec românesc…”. Tot duminică, au participat la ruga de seară de la Biserica baptistă „Logos”, încheiată cu un concert cu cântece patriotice și colinde.

În 28 noiembrie, Consulatul general al României din Chicago (consul general Tiberiu Trifan) a organizat concertul dedicat Zilei Naționale a României, moment la care a participat și Corul din Finteuș, cu cântece patriotice și cu momente de voie bună la dineul oferit de consulat în cinstea invitaților. Cum Chicago se mândrește și el cu un impunător Trump Tower, coriștii au primit permisiunea de a filma de pe terasa de la etajul 16 panorama orașului, armonizată cu cântecul Trăiască România Mare. De altfel, momentul a fost transmis în ziua de 1 Decembrie la România TV. Apoi, în holul mare al hotelului s-a urat și s-a colindat, cei doi administratori ai complexului fiind români.

În 30 noiembrie, ministrul secretar de stat la Departamentul românilor de pretutindeni, Florin Cârciu, a organizat, la biserica Logos, o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Chicago, unde s-a dezbătut îmbunătățirea modalităților de colaborare dintre comunitățile românești din diaspora și Departamentul guvernamental. Participând la această activitate, din partea coriștilor au venit propuneri pentru finanțarea proiectelor cu conținut cultural, care asigură legături sigure între România și comunitățile românești din diaspora. Ziua s-a încheiat cu un amplu concert la biserica penticostală „Philadelphia”.

1 decembrie a fost o zi bună pentru cunoașterea orașului, care a răsunat, seara, de glasurile bărbaților din Finteușu Mare. În centrul orașului au fost distribuite pliante în limba engleză cu județul Maramureș. Concertele corului au fost presărate și cu momente de relaxare prin enormele supermarketuri americane, pentru a cumpăra cadouri și suveniruri. Au mai avut loc concerte la biserica ortodoxă „Ador­mirea Maicii Domnului”, unde au participat mulți români, adunați la o masă de post și un pahar de vin.

În ultima zi pe pământ american, Corul a susținut un concert la Biserica Baptistă Română, apoi drumul spre aeroport. Că niciunde nu e ca acasă. Mai spune profesorul Andrei Dragoș: “În perioada șederii la Chicago, am sărbătorit anticipat Crăciunul, prin colindul pe care l-am promovat seară de seară la familiile de români care ne-au invitat, și ce este mai frumos și deosebit decât să auzi la fereastra ta din Chicago colindele din Maramureș. S-a încheiat un proiect prin care considerăm că am bucurat românii din Chicago și pe prietenii lor americani. Colindele, cântecele patriotice și prelucrările din folclor au reușit să-i facă mândri că aparțin acestei binecuvântate și talentate nații, și că nu vor uita că rădăcinile lor sunt aici în acest spațiu. Prin momentele trăite împreună am încercat să promovăm România profundă, România spirituală, să readucem în sufletele lor tot ce are mai frumos și plăcut poporul român, iubirea de Dumnezeu, tradițiile ancestrale, i-am făcut să retrăiască sfârșitul de an românesc cu ziua astrală a României, 1 Decembrie, cu manifestările prilejuite de sărbătorirea Nașterii Mântuitorului nostru Isus Hristos. Pentru toate cele întâmplate, mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a dat putere și înțelepciune să realizăm acest important obiectiv, apoi Comunității româno-americane din Illinois și președintei Carmen Rădoi, Mitropoliei celor două Americi, Înalt Preasfințitului Nicolae, Consulatului general al României din Chicago, bisericilor «Sfinții Îm­pă­rați Constantin și Elena», «Logos», «Philadelphia», «Adormirea Maicii Domnului», «Bisericii Baptiste Române din Chicago», tuturor slujitorilor preoți și pastori de la aceste biserici, administratorilor de la Trump Hotel. Mulțumiri speciale familiilor care ne-au găzduit: Mihaela și Vasile Deac, Vasile și Tina Mătieș, Viorel și Marcela Chiș, Mircea și Claudia Lozneanu, Cristi și Simona Lupuț, dr. Ana Gavrilovici, Cornel și Viruca Cuceu, artistului Codruț Bârsan, Sorin Vlad, impresarului Branco Podrumedzici și domnului Constantin Ilinescu, organizatorul întregului proiect. De asemenea, mulțumim Consiliului Județean Maramureș, primăriei și Consiliului local al orașului Șomcuta Mare, pentru sprijinul financiar acordat”.

Și uite așa, în glas de colinde, Corul Bărbătesc și-a văzut visul realizat. Imaginile vorbesc de la sine. Iar noi zicem să mai fie asemenea proiecte, că fac bine și pentru românii de acasă și pentru românii de pretutindeni. Iar Corul din Finteușu Mare este un bun ambasador al prieteniei și al muzicii.