Campioana a renunțat la doi jucători

Campioana CSM Știința Baia Mare renunță la doi jucători, unul crescut în propria pepinieră. Domițian Mureșan (27 de ani) și Adrian Mădălin Țală (24 de ani) nu mai fac parte din planurile formației de pe Arena Zimbrilor, contractele celor doi fiind reziliate pe cale amiabilă.

Domițian Mureșan este unul dintre jucătorii proveniți din propria pepinieră a CSM Știința. Născut pe data de 1 august 1995, a jucat doar pentru echipele de juniori de la CSM, cu excepția unui singur sezon, când a fost împrumutat la echipa Under 19 ani a Metrorexului, din capitală. Sub culorile CSM Știința Baia Mare, Domițian s-a încununat cu 5 titluri de campion național, plus 3 de vicecampion național. A câștigat o finală de Cupa României, fiind finalist în alte patru ediții. În CV-ul lui figurează și 2 trofee ale Cupei Regelui. Pe plan extern a bifat două prezențe în Challenge Cup, ediția 2015.

În iulie 2018, CSM Știința Baia Mare reușea înregimentarea talonerului Adrian Mădălin Țală. Din 2016 până în vara lui 2018 a jucat pentru CS Tomitanii Constanța. După o suită de convocări la naționalele Under 16, 18 și 20, a venit și prima convocare la România A, în iunie 2018, cu formația britanică England Counties. Pentru Adrian Mădălin Țală, perioada petrecută în familia “zimbrilor” băimăreni a fost una prolifică, el adunând 4 titluri de campion național, o Cupă a României și un loc 2, plus un loc 3 în Cupa Regelui.