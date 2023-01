Exclusiv / Minaur aduce atacant de la Csikszereda

Am fost primii care am anunțat înțelegerile din finalul anului trecut ale reprezentantei Maramureșului în Liga 2, CS Minaur Baia Mare, cu jucătorii care vor îmbrăca tricoul galben-albastru din retur, dar și lista neagră care cuprinde șapte jucători. Acum, la început de 2023, suntem iarăși primii care aducem vești despre un nou transfer parafat de formația antrenată de Mihai Iosif. Și acesta nu este unul oarecare.

Din sursele noastre, gruparea de sub „Dealul Florilor” s-a înțeles cu un jucător experimentat, cu valențe ofensive, ce provine de la un adversar cu pretenții de play-off. Astfel, CS Minaur Baia Mare a semnat o înțelegere cu atacantul Petre Ivanovici, jucător aflat ultima oară sub contract cu AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, echipă cu care și-a încheiat conturile în această iarnă. În vârstă de 32 de ani, noua achiziție a băimărenilor este una care ar trebui să ajute la realizarea obiectivului, Petre Ivanovici având în CV multe sezoane de Liga 1. Născut la Timișoara în 2 martie 1990, Ivanovici a jucat de-a lungul carierei pentru Vac (Ungaria), Farul Constanța, FC Botoșani, FC Voluntari și Concordia Chiajna, echipe de prim eșalon românesc, iar în liga secundă a apărut în tricourile echipelor Poli Timișoara și AFK Csikszereda.

CS Minaur ajunge, astfel, la al treilea transfer al iernii, după înțelegerile parafate cu portarul Raul Avram, respectiv fundașul central Răzvan Horj, toate trei anunțate în exclusivitate de „Graiul Maramureșului”. Cu amendamentul că înțelegerea cu maramureșeanul Răzvan Horj este deocamdată verbală, deoarece jucătorul are pe rol un litigiu la comisiile FRF cu actuala sa echipă, Petrolul Ploiești.

După 16 etape, Minaur Baia Mare ocupă un loc îngrijorător 17, retrogradabil, când mai sunt de disputat doar trei etape din sezonul regulat, după care vor începe meciurile de totul sau nimic din Play-Out.