Dosare penale pentru infracțiuni rutiere

Înainte de intrarea în noul an, pe numele a trei bărbați, de 35, 64 și 69 de ani, din Galați, Mireșu Mare și Șomcuta Mare, s-au întocmit dosare penale pentru săvârșirea de infracțiuni rutiere.

• Unul dintre aceștia, în vârstă de 69 de ani, a fost identificat în Mireșu Mare în timp ce conducea un autoturism având permisul de conducere suspendat.

• Un bărbat, de 35 de ani, aflat la volanul unui autoturism pe strada Făget din Sighetu Marmației, a intrat în coliziune cu un gard din sârmă și stâlpi din beton. Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat, dar a refuzat recoltarea mostrelor biologice de sânge. În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului și refuz de recoltare de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

• În Șomcuta Mare, a fost oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat, de 64 de ani, la care, în urma testării alcoolscopice, etilotestul a indicat o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

• În noaptea de Revelion, polițiștii din Tăuții-Măgherăuș, Baia Mare și Baia Sprie au identificat în trafic trei conducători auto, care au condus autoturisme aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

• Trei tineri, în vârstă de 18 și 20 de ani, din Ilba, Baia Sprie și Cavnic, au fost identificați de polițiști circulând pe strada 73, din Băița, B-dul Unirii din Baia Mare și în localitatea Șurdești. În urma testării cu aparatul etilotest, în toate cele trei cazuri, acesta a indicat rezultate pozitive, respectiv valori de 0,47, 0,74 și 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acestora le-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei din sânge.

Unul dintre ei, în vârstă de 20 de ani, din Baia Sprie, a fost interceptat pe B-dul Unirii din Baia Mare, dar nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate de polițiștii rutieri, fiind urmărit în trafic până la intersecția cu strada Școlii din Satu Nou de Jos, unde a părăsit partea carosabilă.

Polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Anul 2023 a început cu întocmirea altor trei dosare penale

• Un tânăr, de 27 de ani, din Botiza, a fost oprit în localitatea Șieu, iar testarea acestuia cu aparatul etilotest a condus la un rezultat de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

• În cazul unui conducător auto, de 26 de ani, din Borșa, testarea în vederea prezenței în organism a substanțelor interzise a dus la indicarea unui rezultat pozitiv, motiv pentru care i-au fost recoltate mostre de sânge și urină în vederea determinării prezenței în organism a substanțelor psihoactive.

• În 1 ianuarie, polițiștii din Șomcuta Mare au efectuat semnal regulamentar de oprire al unui autoturism, care circula prin Finteușu Mic. Conducătorul auto și-a continuat deplasarea iar ulterior s-a oprit, dar ar fi trecut pe bancheta din spate, iar la volan s-ar fi poziționat o tânără, de 20 de ani, din Mogoșești. Pe bancheta din spate a fost identificat tânărul, de 16 ani, din Hideaga, care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără a deține permis.