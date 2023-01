4 medalii naționale pentru șahiștii băimăreni

4 medalii naționale au cucerit șahiștii de la Clubul de șah Tinerii Lei Baia Mare la Concursul Național Școlar de Șah ”Elisabeta Polihroniade” desfășurat la Căciulata în perioada 4-8 ianuarie. Competiția a fost dedicată juniorilor Under 7, Under 9, Under 11, Under 13, Under 15 și Under 17.

Clubul băimărean s-a deplasat la acest concurs cu 8 sportivi, din care 4 au urcat pe podium.

Cea mai râvnită medalie a fost cucerită de Sofia Ayana Vălean, la categoria Under 7, medalie de aur care i-a dat posibilitatea sportivei noastre să se califice direct la Campionatul Mondial de Șah Școlar din Grecia (Rhodos), planificat în intervalul 13-23 aprilie.

Alte trei medalii de argint au fost adjudecate de Carla Ioana Marchiș, categoria Under 7, Rareș Foral – Under 7, respectiv Sara Maria Șunea – sub 13 ani, șahistă legitimată la LPS Satu Mare și Tinerii Lei Baia Mare.

Clubul de șah Tinerii Lei Baia Mare apreciază și aportul celorlalți sportivi, Alexandru Daniel Pașca, Răzvan Bercu, Patrick Vălean și Ina Petcu, chiar dacă aceștia nu s-au regăsit pe podium.

Felicitări sportivilor pentru reprezentarea cu cinste a clubului băimărean, dar și antrenorului Lucian Adrian Griga, cel care se ocupă zi de zi pentru ca sportivii să evolueze și să devină campioni în sportul minții.