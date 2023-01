Taxele şi impozitele locale din Sighetu Marmației, indexate cu rata inflaţiei

Contribuabilii sigheteni au fost mai conştiincioşi la început de 2023 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Astfel, la ghişeele Direcţiei de Venituri ale primăriei s-au prezentat cu câteva sute de persoane în plus decât în 2022, deşi ei trebuie să plătească mai mult în acest an.

Asta deoarece cuantumul taxelor şi impozitelor locale este mai mare cu puţin peste 5 procente faţă de anul trecut, majorare ce reprezintă indicele inflaţiei.

„În primele trei zile ale anului s-au prezentat pentru plata contribuţiilor la bugetul local (taxe şi impozite) 1.566 de persoane, ceea ce reprezintă un număr mare de contribuabili. Din această cauză a fost şi aglomeraţie la casierie. Comparativ cu anul trecut, am avut cu peste 300 de persoane în plus. Referitor la valoarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Sighetu Marmaţiei, aferente anului 2023, acestea s-au majorat doar cu rata inflaţiei, adică 5,1%, conform normelor legale în vigoare”, au explicat reprezentanţii Direcţiei Venituri.

Pentru evitarea aglomeraţiei la ghişee, autorităţile recomandă contribuabililor să aleagă plata on-line, lucru ce îi scuteşte de drumuri în plus şi timp pierdut inu­til.