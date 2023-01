Anul 2022, bogat în evenimente la Mineralogie

Anul trecut, Muzeul Judeţean de Mineralogie ”Victor Gorduza” din Baia Mare a fost implicat în 33 de evenimente culturale. Printre evenimentele de seamă desfășurate se numără vernisajele a 9 expoziții temporare (din care 2 în țară și 7 la sediul instituției, cu patrimoniul propriu sau al colaboratorilor), 7 evenimente cultural-artistice (3 concerte și 4 spectacole), 10 proiecte și activități educaționale (găzduite la sediu sau constituite în drumeții și aplicații de teren), participarea în premieră în Danemarca, la Aalborg Mineral Show și altele.

Primul eveniment organizat în anul 2022 a fost reprezentat de o activitate realizată în colaborare cu Asociația Team for Youth denumită „Mineral co-painting”.

În aprilie, Muzeul a participat, în premieră, la Aalborg Mineral Show în Danemarca, cu un stand, unde a oferit și expus materiale de promovare fizice (pliante, broșuri, fotografii) și prezentări video, ce au rulat pe un display și au avut ocazia să poarte discuții cu publicul vizitator și cu expozanții la eveniment, expunându-le valorile patrimoniului natural și cultural (material și imaterial) al Maramureșului și unicitatea și importanța patrimoniului Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare.

Un alt eveniment important din aprilie a fost comemorarea directorului şi fondatorului Muzeului de Mineralogie, Victor Gorduza, la 80 de ani de la naştere. În aceeaşi lună, directorul Ioan Denuţ a participat la Conferinţa Naţională „Educaţie şi Ştiinţă” la Suceava.

Luna iulie a reprezentat încununarea unui eveniment de mare importanță organizat de Muzeu, prin proiectul „Operă pentru băimăreni”, cu sprijinul Primăriei Baia Mare, prin programul de finanțare nerambursabilă din anul 2022, acordat pentru activități nonprofit de interes general în domeniul cultură.

Luna septembrie s-a dovedit a fi o lună deosebit de bogată în activități educaționale și științifice. Una dintre cele mai importante manifestări științifice din domeniul geologiei, The 22-nd Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA), a fost organizat la Plovdiv, în Bulgaria.

Un important eveniment educațional a avut loc în 17 septembrie, în Baia Mare, Romania Science Festival.

Luna decembrie a ve­nit ca o încununare a unui an plin de evenimente, aducând un număr record de 7 evenimente, dintre care se pot aminti expoziţia temporară „Lumina de la capătul tunelului”, avanpremiera spectacolului „Pietre care vorbesc… pietre care cântă”, o ședință comemorativă a Societății Geologice a României – Sucursala Baia Mare și un concert de colinde susținut de Corala Armonia.