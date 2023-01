6 dosare penale pentru infracțiuni rutiere

Polițiștii Serviciului Rutier Maramureș, împreună cu cei din Groși și Ocna Șugatag au oprit pentru control, pe strada Rândunelelor din Vișeu de Sus și în Ferești, trei autoturisme, conduse de trei bărbați, de 17, 34 și 47 de ani, din Coltău, Strîmtura și Săliștea de Sus.

Testat alcoolscopic, etilotestul a indicat o valoare de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul conducătorului auto de 47 de ani. În celelalte două cazuri, polițiștii au constatat că tânărul, de 17 ani, și bărbatul, de 34 de ani, nu dețin permis de conducere. Totodată, unul dintre aceștia, solicitat să fie testat cu aparatul etilotest, a refuzat, motiv pentru care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii efectuează în continuare cercetări pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În Baia Mare și Sighetu Marmației

Duminică noaptea, polițiștii au depistat în trafic, circulând pe B-dul Independenței, din Baia Mare, și pe strada Alexandru Ivasiuc, din Sighetu Marmației, doi conducători auto, în vârstă de 31 și 50 de ani, din Șomcuta Mare și Sighetu Marmației, care au condus autoturisme sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest, au rezultat valori de 0,43 și 0,77 mg/ l alcool pur în aerul expirat. Ambilor le-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În Leordina

Duminică seara, polițiști din Leordina au fost sesizați că, pe DN 18, conducătorul unui autoturism conduce haotic, existând suspiciuni că ar fi sub influența băuturilor alcoolice.

În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat la locul indicat și au identificat autoturismul în cauză, care se deplasa dinspre Rona de Sus. La volan se afla un bărbat, de 43 de ani, din Ruscova, care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Centrul de Permanență Ruscova, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge.

În cauză, se efectuează cercetări pentru să­vâr­șirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.