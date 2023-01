Situația efectivelor de animale şi păsări în Maramureş, în ultimii 3 ani

Direcția pentru Agricultură Judeţeană Maramureş a realizat o contabilizare a situației efectivelor de animale, păsări şi albine pe ultimii 3 ani încheiaţi (2020-2022) în sectorul zootehnic maramureşean.

Astfel, dacă în unele cazuri efectivele au crescut de la an la an, în alte cazuri acestea au scăzut de la un an la altul, sau a oscilat.

La bovine, în 2020 erau în total 77.975 capete, în 2021 – 76.670 exemplare, iar în 2022 – 76.473 bovine, deci o scădere de la an la an. Dintre acestea, societăţile comerciale deţineau 18.070 capete în primul an de referinţă, 20.002 animale în 2021 şi 19.816 anul trecut. Ferme familiale aveau 59.875 bovine în 2020, 56.568 un an mai târziu şi 56.657 în 2022.

La porcine, efectivele erau în total, la nivelul judeţului, 71.712 capete în 2020, 58.895 în 2021 şi 62.406 exemplare în 2022. Fermele familiale deţineau aproape dublu ca număr de animale faţă de agenţii economici, în cei trei ani de referinţă.

La ovine, numărul exemplarelor a crescut progresiv. În 2020 erau 258.941 capete, în 2021 se înregistrau 265.000, iar în 2022 erau 361.935 oi. De menţionat că toate oile erau deţinute doar în ferme familiale.

La caprine, s-a menținut trendul crescător de la un an la altul. Astfel, în 2020 se înregistra un total de 28.963, în 2021 erau 33.210 capete, iar anul trecut – 44.820 animale. Şi acestea erau deţinute, în totalitate, doar de fermele familiale.

La păsări, trendul a fost fluctuant: 780.447 păsări în 2020; 661.974 în 2021 şi 740.348 păsări în 2022. Aici societăţile comerciale deţin ponderea cea mai mare, de cca. 70% din total.

La cabaline, numărul de capete a fost într-o scădere continuă, de la an la an. Dacă în 2020 se înregistrau în Maramureş 6.165 exemplare de cai, în 2021 erau 5.100, în timp ce anul trecut s-au înregistrat doar 4.575 capete. Caii sunt deţinuţi doar în gospodăriile oamenilor.

La capitolul albine s-a înregistrat o creştere constantă a numărului de familii. Astfel, în 2020 erau 48.193 familii, un an mai târziu – 50.728, iar anul trecut s-au înregistrat 54.286 familii.