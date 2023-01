Inundații grobiene? Pârâul Bârsău, rampă de gunoaie

Deplângem constant soarta pârâului Craica, cel care, la fiecare creștere a apei, aduce la vale gunoaie din cartierul ce-i poartă numele. Dar nu e singura apă ce are parte de asemenea tratament.

În weekendul trecut, de vineri începând, am avut creșteri de ape și am fost sub amenințarea de cod galben de inundații. N-au fost, deși Lăpușul era sâmbătă la limită. Dar în schimb, am văzut “parteneri de suferință” de-ai Craicăi. În cazul de față, pârâul Bârsău, ce se naște undeva deasupra satului Vărai și vine, prin comuna Valea Chioarului, orașul Șomcuta Mare și apoi prin Satulung, să se verse spre Lăpuș. Înainte, însă, adună toată “cu­rățenia de primăvară” făcută de localnicii de pe traseu. Undeva pe Tisa, în Ungaria, iar suntem înjurați de mamele noastre românce sadea…