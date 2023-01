Nu remiză, ci showroom de pompieri în Târgu Lăpuș!

Pe la mijlocul anului trecut, primarul Mitru Leșe ne ducea în spatele spitalului orășenesc să ne arate o nouă donație, o mașină de pompieri profesională. Era parcată în fața unei clădiri triste, un fel de centrală termică ce văzuse și vremuri mai bune. În realitate, era o centrală ce n-a mai fost terminată niciodată. Atunci, primarul promitea: “Fac aici o remiză de pompieri civili, iar în parcare heliport, o să vedeți!”

Am revenit după jumătate de an să vedem minunea. Și chiar ne-am minunat… Din bugetul local și cu ajutor, centrala veche a devenit nu remiză, ci showroom de pompieri, mult superior clădirilor pompierilor militari nu din zonă, ci din județ sau poate din țară, ne spune edilul, fără modestie.

Clădirea pare nouă, dotată cu tot ce poate fi pentru așa ceva. Mașinile sunt lună, conectate la curent la baterii. 7 mașini, de diferite utilități, plus barcă, și alte două ambulanțe așteaptă să fie folosite de pompierii voluntari. Și chiar au fost folosite!

“Am avut recent o intervenție în Dămăcușeni. Noi nu ne suprapunem cu pompierii militari, ci le sărim în ajutor, când au nevoie de noi. La fel și cu ambulanțele, au fost foarte utile în vremea COVID-ului. Am dotat cu tot ce se poate. Iar pompierii voluntari sunt voluntari cam de nevoie, dar le place și se implică. Sunt șoferii primăriei de pe microbuze, de pe gunoieră, alți oameni implicați, cu mine cu tot. Uite ce scrie pe uniforma și pe casca asta, Mitru, nu? Tot ce vedeți aici în materie de tehnică e primit. Din țară, cu transfer de la instituții gen Poliția de Frontieră, iar ce e de afară sunt donații, de la echipe similare, de pompieri voluntari. Vor veni în curând să vadă ce am făcut cu ce ne-au dat” – spune Mitru Leșe, mândru de realizare.

Dar aduce și tușa de modestie: “N-am făcut decât să reînviem ceea ce exista, teoretic. Uite drapelul unității, pompierii civili ai Lăpușului există din anii 30, cine va fi aici peste zece ani va putea sărbători centenarul echipei de pompieri civili”.

Echipa de pompieri voluntari are acum condiții neașteptate de a-și desfășura activitatea. Inclusiv birou, bucătărie, cabine de duș, dotări pentru orice fel de intervenție. A și făcut-o, a fost văzută la treabă nu numai pe teritoriul orașului ci și a satelor aparțină­toare. Dar remiza aceea… ar merita pusă pe o platformă și plimbată prin județ, ca exemplu. De altfel, prima reacție pe care o ai la intrare e să te ștergi temeinic pe picioare, ceea ce spune to­tul despre remiza-showroom!