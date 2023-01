Ursitoarele lui Lorand Coza pregătesc un nou spectacol de neuitat

Deși cunoscutul designer vestimentar Lorand Coza își desfășoară activitatea, de câțiva ani, în Statele Unite ale Americii, spectacolul cu ursitoare continuă în lipsa lui. Ursitoarele lui Lorand “au împlinit” 12 ani, timp în care au dovedit că sunt cele mai bune zâne pentru nou-născuții ai căror părinți își doresc o petrecere de botez magică.

• invitații onorate în țară și străinătate

“Îmi amintesc cu drag de primul nostru show, din anul 2010. Cu ajutorul doamnei Maria Dunca, organizator de evenimente, am pășit timid spre această lume minunată a copiilor și evenimentelor dedicate lor. Tot de 12 ani, am alături cele trei ursitoare – Alina Moldovan, Cristina Coman și Renata Mihaly.

Într-adevăr, actrița care întruchipează Vrăjitoarea cea rea se mai schimbă, însă rolul și momentul rămân la fel de savuroase. Timp de o oră, cei care ne invită la evenimentele lor au parte de un super show de muzică, dans, un mic spectacol de revistă. Se plânge și se râde în hohote, este o experiență de neuitat”, mărturisește Lorand Coza.

Echipa Ursitoarelor se deplasează atât pe raza municipiului Baia Mare, cât și în afară, inclusiv în străinătate.

“Am onorat invitații la Sibiu, Timișoara, Ucraina, dar și în alte localități aflate la distanţe mari. Îmi amintesc că, prin anul 2012, am avut parte de o cerere inedită. O doamnă din Sighetu Marmației, a cărei fiică era stabilită la Los Angeles, în Statele Unite, și care tocmai adusese pe lume un băiețel, a dorit neapărat ca momentul Ursitoarelor să fie prezent la botezul noului născut. Cum distanța era foarte mare, noi, fiind în România și botezul în America, iar proaspăta bunică se pregătea să plece acolo am venit cu o idee ingenioasă. Ne-a dat fotografia micuțului, iar noi am regizat și filmat un moment special, în care fetele îi urseau celui mic… pe o poză. Am transferat totul pe un CD, i l-am înmânat doamnei și iată că am fost “prezenți” și la Los Angeles”, povestește designerul.

• rochii noi pentru zâne, semnate de Lorand Coza

Deoarece spectacolul Ursitoarelor este foarte cerut, fetele au timp să se odihnească în posturile de dinaintea sărbătorilor. Anul acesta, imediat după Postul Paștelui, cei care își vor dori ursitoare la botez vor avea parte de o surpriză: rochii noi pentru zâne și un altfel de spectacol. Bineînțeles, cel care semnează originalele ținute este Lorand Coza. Tot el a introdus noi momente în spectacol.

“De multe ori, cei care ne cheamă la botezurile copiilor lor ne invită de la primul până la al doilea sau al treilea copil. Așa că ne dorim să venim mereu cu ceva nou și cu îmbunătățiri. Pentru că mereu este loc de și mai bine”, subliniază Lorand Coza.

Designerul vestimentar Lorand Coza trăiește de câțiva ani la New York, dar își desfășoară activitatea în New Jersey. Creațiile sale vestimentare se vând în mai multe magazine și, de curând, Lorand a reînceput să facă haine la comandă. Pentru luna mai pregătește lansarea unei colecții de costume de ceremonie pentru bărbați.