O copilă din Maramureș a făcut senzație la Românii au talent

Are doar 10 ani, însă are toate șansele ca numele ei să fie pe buzele iubitorilor de folclor. Maria Adriana Demian, din Poienile de sub Munte, a făcut senzație în cadrul emisiunii de televiziune „Românii au talent”.

Jurații au fost impresionați de vocea, de talentul, de prezența micuței artiste care a interpretat o melodie a regretatei artiste Titiana Mihali și o doină.

„Adevărul e că Maria a fost adorabilă. E o prezență extrem de plăcută. Are un chip luminos și un zâmbet foarte frumos, a animat publicul, are o autenticitate și o sinceritate în felul în care cântă. Mi-a intrat la suflet”, a remarcat Andi Moisescu.

La rândul său, Andra, a punctat: „Îmi notez aici numele de Maria Adriana Demian, cred că voi auzi tot mai des acest nume. Sper ca toată România să te iubească și să-ți păstrezi această iubire pentru folclor!”.

Mihai Bobonete a adăugat: ”Cred că este prima doină care mi-a mers la suflet la Românii au talent. Foarte frumos ai cântat. Ai o voce caldă”.

Maria Adriana Demian cântă de la 6 ani și a moștenit talentul de la mama sa, dar niciunul dintre părinți nu a urmat drumul artistic. Managerul micuței artiste este chiar mama ei, cea care merge împreună cu copila la nunți, botezuri și alte evenimente. Vara trecută, Maria Adriana Demian a câștigat 800 de lei la nunta fratelui ei mai mare.

De altfel, la Românii au talent a fost înscrisă de soția fratelui său.

Visul Mariei este de a deveni o mare artistă de muzică populară, iar șansele par să fie de partea ei, având în vedere debutul pe care și l-a făcut la “Românii au talent”.