Agricultura ecologică ia avânt în Maramureş

În România, suprafața agricolă cultivată în mod ecologic reprezintă mai puțin de 5% din totalul suprafeței agricole utilizate, ceea ce înseamnă că există un potențial ridicat în creșterea suprafeței certificate ecologic în următorii ani.

Acest lucru se reflectă și la nivelul județului nostru, conform informațiilor Direcției Agricole, prin creșterea numărului de operatori ecologici, precum şi a suprafețelor înregistrate în agricultura ecologică în ultimii 3 ani, când existau 419 operatori ecologici în Maramureș.

Un an mai târziu, numărul lor a ajuns la 470, pentru ca anul trecut să fie de 501. Producători ecologici au fost 409 în 2020, 458 în 2021 şi 486 anul trecut. Numărul procesatorilor era de 11 în 2020, un an mai târziu – 16 şi 15 în 2022.

Comercianții au fost 7 în 2020, 8 în 2021 şi 10 în 2022. Importatori – 2 în 2020, la fel şi în 2021 şi niciunul anul trecut. Exportatori – 1 în 2020, 3 un an mai târziu şi 1 anul trecut. Operator ecologic flora spontană – 2 în 2020, 1 în 2021 şi 2 în 2022. Familiile de albine certificate au fost în scădere: 1.851 familii în 2020, 1.225 un an mai târziu şi 1251 în 2022.

Suprafața totală înregistrată în agricultura ecologică a crescut considerabil în cei trei ani de referință, de la 5.027 ha în 2020, 6650,44 ha un an mai încolo, la 7628,94 ha.