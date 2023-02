Ocean Drive: „Ne bucurăm că putem reprezenta Baia Mare pe scena Eurovision”

Glad Condor, Alin Dunca, David Dragoș și Czol Laszlo sunt cei patru tineri băimăreni care, în 11 februarie, vor urca pe scena Eurovision pentru a participa la Selecția Națională. Ei formează trupa recent înființată “Ocean Drive”, iar piesa care a cucerit juriul este “Take you home”.

Televiziunea Română pregătește un spectacol ce va fi transmis în direct din studiourile SRTv on air și online în cadrul căruia vor fi interpretate live cele 12 piese muzicale finaliste.

Câștigătorul din acest an va fi desemnat exclusiv prin votul publicului, fiecare melodie urmând să fie votată pe durata difuzării acesteia. Ocupantul primului loc și piesa interpretată vor reprezenta România la concursul muzical ce va fi găzduit, în luna mai, în Marea Britanie, la Liverpool.

• 12 melodii selectate din 84 înscrise

Povestea trupei băimărene “Ocean Drive” a început spre finalul anului trecut, iar debutul va fi bifat în finala Selecției Naționale Eurovision 2023, cu piesa „Take You Home”.

“Proiectul «Ocean Drive» a început în septembrie 2022, când am cântat mai multe piese, ne-am dat seama că avem gusturi muzicale similare și am hotărât să facem o trupă. Am făcut prima piesă și ne-am gândit să o trimitem la Eurovision să vedem dacă o acceptă, să ne încercăm șansa. Plus, să vedem dacă avem feedback”, punctează Glad Condor, solistul trupei “Ocean Drive”.

Juriul Selecției Naționale a Eurovision Song Contest 2023 a ales 12 melodii din cele 84 care au fost înscrise în faza de preselecție a concursului.

“A fost o confirmare a faptului că am muncit mult în toți acești ani, o mare bucurie. Nu am putut dormi după ce am aflat rezultatele. A fost o săptămână de nopți albe”, mărturisește Glad Condor.

• piesă cu sound fresh pentru piața din România

Piesa finalistă a trupei “Ocean Drive” – „Take You Home” – este o piesă pop funk la care a lucrat întreaga echipă. După primele sesiuni ca trupă, Glad le-a arătat colegilor un demo al unei piese scrise de el cu câțiva ani în urmă. Echipa, fiind încântată de ce a auzit, a decis să aducă un sound și mai actual și să înscrie piesa în concursul Eurovision.

“Piesa are un sound destul de fresh pentru piața din România. Mesajul e simplu, în care se poate identifica absolut oricine. Practic, este acel moment când mergi în oraș, vezi o persoană, are loc o îndrăgostire pe loc și trebuie să îți faci curaj. Iar piesa te încurajează să faci ceea ce simți. E veselă”, subliniază solistul trupei “Ocean Drive”.

• “vom încerca să fim cât mai naturali”

De ceva vreme, tinerii repetă constant piesa și se pregătesc intens pentru finală. Se gândesc să asambleze pentru public un moment energic, dar, în același timp, simplu.

“Repetăm piesa, ne gândim la cum ar putea arăta momentul la televizor. Proiectăm ținutele, mișcările de scenă. Vom încerca să fim foarte naturali, mergem în finală cu gândul de a ne bucura de moment, de a transmite publicului un vibe și o energie cât mai bună. Emoțiile sunt doar pozitive și ne bucurăm că putem reprezenta Baia Mare pe scena Eurovision”, arată Glad Condor.

Mai mult, tinerii băimăreni merg cu gândul țintit de a câștiga finala, etichetându-și piesa înscrisă în competiție drept una foarte bună, cu șanse mari.

“Fiecare piesă finalistă are ceva special, dar credem că avem șanse foarte bune. Da, avem gânduri de a câștiga finala”, e de părere solistul trupei.

• echipă de muzicieni cu experiență

Trupa “Ocean Drive” este formată din cei patru tineri, o echipă de muzicieni în care fiecare dintre ei are peste 12 ani de experiență atât în industria muzicală națională, cât și în cea internațională.

Glad Condor, solistul trupei, are 28 de ani, este absolvent de Conservator, a compus peste 200 de piese, are un proiect muzical solo și se pregătește pentru a convinge o țară întreagă că “Ocean Drive” merită să reprezinte România la Liverpool.

Alin Dunca (30 de ani) sau Dj Vianu, așa cum este cunoscut în industria internațională de muzică house, are zeci de milioane de vizualizări la piesele și remixurile sale. Pe scena Eurovision, Alin va urca la chitară, fiind și producătorul principal al piesei finaliste.

În vârstă de 23 de ani, David Dragoș este un producător și instrumentist talentat care a surprins întotdeauna cu show-urile sale de muzică electronică la vioară. De asemenea, David cântă atât la pian, chitară, cât și la bass alături de “Ocean Drive”.

Czol Laszlo (27 de ani) este un chitarist genial, un muzician de excepție, și-a lăsat amprenta asupra fiecărei trupe cu care a cântat anterior.

• piesa, pe Youtube și platformele de streaming, inclusiv Spotify

Piesa “Take you home” a tinerilor băimăreni de la “Ocean Drive” poate fi vizualizată pe Youtube, precum și pe toate platformele de streaming, inclusiv Spotify. Fanii îi pot urmări pe Facebook, Instagram, Tik-Tok și Youtube, unde trupa este activă.

Nu uitați, câștigătorul va fi desemnat exclusiv prin votul publicului, așa că fiecare vot va aduce o șansă în plus acestor tineri de a reprezenta Baia Mare și România la cea mai importantă competiție muzicală internațională.

Show-ul este, în fiecare an, unul dintre cele mai longevive și mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât și în: Australia, Asia și Statele Unite ale Americii.

Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).