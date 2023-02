Drepturile clienților în relația cu furnizorul de energie electrică

InfoCons anunță că a fost modificat regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali.

Astfel, au fost precizate clar câteva dintre drepturile beneficiarilor unui astfel de contract: furnizorul are obligația să eșaloneze la plată sumele datorate de către client, în cazul emiterii facturii cu întârziere, pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de facturare; clientul vulnerabil are dreptul să beneficieze de eșalonarea la plată a facturii curente, fără penalități, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părți; clientul final are dreptul să i se notifice în mod corespunzător orice intenție de modificare a condițiilor/clauzelor contractuale; clientul final are dreptul să fie informat cu privire la consumul real de energie electrică și la costurile reale, suficient de frecvent, astfel încât să aibă posibilitatea să își regularizeze propriul consum de energie electrică. În același regulament se precizează că „furnizorul are obligația de a deține o pagină de internet prin care pune la dispoziția clientului final prin acces parolat, gratuit, în timp real și securizat, informații esențiale la datele proprii privind valoarea facturilor emise și istoricul de consum aferent locului de consum propriu, transmiterea indexului autocitit, transmiterea și gestionarea solicitărilor/reclamațiilor, respectiv un ghid cu explicații privind elementele din conținutul modelului de factură de energie electrică utilizat în relația cu clienții”. Conform noului Regulament, în viitoarele facturi ale clienților finali de energie electrică e obligatoriu să fie precizate: datele de identificare și de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistență pentru clienți, adresă de e-mail și un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării, precum și data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată.