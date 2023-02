Schengen și provocarea istoriei

Încăpățânarea actualului cancelar austriac de a se opune intrării României în spațiul de liberă circulație m-a dus la filele istoriei, în care românii transilvăneni și bucovineni au stat sub sceptrul împăratului de la Viena, apoi la braț cu vecinii de la apus. Pledez pentru cunoașterea trecutului nostru, chiar dacă am avut multe de îndurat. Și nu ne-am pierdut în istorie. Am ajuns un neam suficient de bine alcătuit. Câteodată chiar am vibrat prin vremuri. Nu uitați efortul pentru unitatea națională. Fapt istoric care astăzi multora nu le convine. M-am dus la documentele istoricilor pentru a reaminti episoade din demnitatea noastră națională. Da, am avut și asemenea întâmplări luminoase, după multe umilințe.

Un text al istoricului Ioan-Aurel Pop mi-a dat curaj în povestire. În urmă cu 340 de ani, a avut loc un asediu teribil al turcilor, în timpul căruia vienezii au ajuns să mănânce câini și pisici. Celebrul asediu al Vienei. Orașul a fost eliberat de oastea creștină a regelui polonez Ioan Sobieski. Atunci și acolo, un rol important l-au jucat și românii, prin unități de boieri și oșteni din Moldova, vasală prin tradiție Poloniei. Dar și printre otomani erau români trimiși de principii Țării Românești și Transilvaniei. Aceștia din urmă i-au ajutat pe austrieci cu informații, cu pasivitate, cu paie trase în loc de ghiulele de tun. Este lesne de bănuit că spiritul creștin și-a spus cuvântul. Acest fapt a fost recunoscut chiar de primarul Vienei, care a aprobat, în urmă cu mulți ani, așezarea unei plăci comemorative pe zidul unei biserici, în memoria acestor români.

Ce s-ar fi ales de Europa dacă turcii cucereau Viena? Ușor de bănuit. După victoria oștilor creștine, habsburgii au profitat și au început marșul spre Răsărit. Au eliberat Ungaria și au trecut spre Transilvania, care nu fusese niciodată ocupată de turci. Grupurile privilegiate – sași, secui și o parte a nobililor maghiari – s-au opus cu armele venirii habsburgilor. Istoricul Ioan-Aurel Pop consemnează că printre opozanți s-au aflat și grupuri de români, printre ei și oșteanul Pintea Viteazul, cu aderenții lui din Maramureș și părțile Vestice, încadrați în mișcarea condusă de principele Rákóczi al II-lea. Românii au sperat la vremuri mai bune, dar promisiunile Curții imperiale nu au fost respectate. Au înaintat împăratului zeci de memorii. În zadar s-au încrezut în împărat.

Horea a fost tras pe roată la Bălgrad (Alba Iulia); s-au încrezut în suveran și în 1848, dar au fost aspru pedepsiți, iar Avram Iancu a ajuns rătăcitor prin munți, trist și bolnav. În ultimii 51 de ani de suveranitate împărătească asupra Transilvaniei, când a condus monarhia bicefală (imperiul Austro-Ungar), soarta românilor a fost grea, iar politica de deznaționalizare a fost aspră. Vedeți lupta pentru Unire a liderilor transilvăneni! Vedeți soarta Memorandumului! Vedeți detenția tribunului Vasile Lucaciu! Lozinca „dezbină și stăpânește” a fost la ordinea zilei. Alianțele matrimoniale, înrudirile și ațâțarea unor popoare împotriva altora au acaparat țări și avuții.

Românii au fost dezamăgiți. Cu toate acestea, în mijlocul unui dezastru, cei care au făcut ordine și calm în Viena, la sfârșitul Primului Război Mondial, au fost militarii români, conduși de Iuliu Maniu. Nu a existat nici un cuvânt de mulțumire din partea autorităților. Pilduitor este textul lui Vasile Goldiș, din 1918, cu valoare testamentară: „Împăratul ne-a înșelat, patria (adică Austro-Ungaria de atunci) ne-a ferecat, și ne-am trezit că numai credința în noi înșine, în neamul nostru românesc, ne poate mântui. Să jurăm credință de aici înainte numai națiunii române, dar tot atunci să jurăm credință civilizațiunii umane. Câtă vreme vom păstra aceste credinți, neamul nostru va trăi, se va întări și fericiți vor fi urmașii noștri până la sfârșitul veacurilor.”

Habsburgii au deținut oficial Transilvania între anii 1688 și 1918 și Banatul, între 1716 și 1918, iar Bucovina, între anii 1775 și 1918. Aceste regiuni istorice reprezintă aproape jumătate din teritoriul României. Din aceste teritorii locuite majoritar de români, cu minorități destul de numeroase pe alocuri, s-au scurs prin vreme aur, argint, aramă, fier, sare, lemn, cereale. Muzeele din Viena sunt pline de artefacte de aur și argint, depune mărturie academicianul Pop. Multe bunuri au devenit averi personale ale marilor familii de nobili din Austria. În timp ce provinciile de la margine au sărăcit. Se recunoaște că stăpânirea austriacă a adus în Transilvania și Bucovina o infuzie de civilizație. Dar românii au rămas un fel de rude sărace.

Ne întrebăm, cum două țări mai mici, cum sunt Austria și Olanda, să aibă o influență atât de mare în Europa? Se vede că nu mărimea teritoriului contează, ci produsul intern brut. Care vine dintr-un trecut care s-a consolidat prin vreme. Când furtul de la alții era o virtute, când nimeni nu controla asemenea atitudini. Dar nici astăzi spiritul imperial nu s-a stins. Suntem jefuiți cu acte și acordul multor demnitari români. În mentalitatea austriacă, noi, românii, suntem perdanți ca model de civilizație. Prejudecățile imperiale nu au apus. Constată istoricul Pop, la fața locului, că în orice manual de istorie din Austria românii sunt ignorați, ori sunt pomeniți negativ. Atitudinea cancelarului austriac m-a făcut să deschid cartea de istorie. Voi reveni.