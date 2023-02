În Poienile Izei • Grad mare de absorbție a fondurilor europene

Administrația publică locală din Poienile Izei este mândră de ceea ce a reușit să facă într-un timp relativ scurt: să absoarbă fonduri europene nerambursabile în cuantum de milioane.

“Prin implicare am reușit, și ne mândrim cu asta, să fim una dintre comunele cu un grad foarte mare de absorbție a fondurilor europene și guvernamentale per cap de locuitor. Am atras bani pentru elaborarea noului PUG (110.000 euro), peste 5,6 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a mai multor clădiri publice din comună, 3 milioane de euro, fonduri guvernamentale prin PNI «Anghel Saligny», pe care le-am obținut pentru proiectul de canalizare și alimentare cu apă în comună. De asemenea, în 6 februarie am avut o întâlnire la CNI (Compania Națională de Investiții) unde am vrut să văd stadiul proiectelor depuse și ce completări mai trebuie făcute pentru a obține finanțare și la acestea. Avem promisiunea și toate speranțele că unele dintre ele se vor finanța chiar din acest an”, a spus Mirela-Lăcrimioara Bîrlea, primarul Comunei Poienile Izei.