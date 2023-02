Despre razii, ucraineni şi „gazde bune” în Petrova

Săptămâna trecută, în Petrova şi nu numai, Poliţia Română a făcut razii şi a căutat “gazdele bune” ce au cazat ucraineni refugiaţi virtuali, inexistenţi, pe banii Statului Român.

Situaţia e cunoscută celor ce anchetează fenomenul încă din toamna anului trecut, când dinspre Maramureş, ea a ajuns la urechile conducerii ţării. Devenise un fenomen. Iar razia de săptămâna trecută confirmă preocuparea, în sfârşit. Numai că nu e firesc să găseşti ţapi ispăşitori, nu adevăraţii profitori ai războiului. Primarul comunei Petrova, Ioan Petrovai, ţine să ne explice situaţia creată în comuna sa.

“Într-o primă fază, nu am ştiut, nu mi s-a adus la semnat aşa ceva. Apoi, evident am aflat că erau şi oameni, din primărie care găzduiau ucraineni şi-şi făcuseră dosare. Le-am zis: Măi oameni, nu vă jucaţi! Că îţi face puşcărie, îţi da banii înapoi! Pe urmă, cum să ţii oamenii în frâu, când şi tu faci acelaşi lucru? M-au întrebat cei de la Poliţie ce ne-au anchetat, de ce nu am raportat, de ce nu am făcut declaraţie scrisă la Poliţie. Vă spun. De frică. Nu mi-i teamă pentru mine, am 65 de ani, mi-am trăit traiul. Dar mi-au trimis vorbă, că ştiu unde stă fiica mea în Braşov, că îmi cunosc nepoatele. Când auzi de astea, te temi pentru ei, nu? Că mi-or arunca mie în aer maşina… ce să zic… oi fi erou. Şi atât. Că s-o mai întâmplat în Maramureş şi nu i-o mai prins niciodată, nu? Eu m-am speriat de sumele de decontat. Şi alţi primari la fel, dar nu o zic, pentru că se tem şi ei. Pe undeva, nu e normal ce se întâmplă. Nu ştiu cât îs ăia bani europeni, eu ştiu că-s din fondul de urgenţă al Guvernului. Şi nu e normal să arunci aşa cu banii să profite câţiva, când eu, ca primar, mă rog de toate guvernele de 10 ani să-mi dea bani să fac reţele de apă şi canalizare şi nu au, tot zic că nu au. Eu zic că legea asta cu găzduirea ucrainenilor a fost ori făcută în grabă pe genunchi, ori a fost făcută cu dedicaţie, pentru şmecheri. Părerile în sat îs împărţite. Unii mă cred şi pe mine implicat, alţii nu. Noi am mai vorbit, mă cunoaşteţi, ştiţi că m-am tot pornit să vin să vă povestesc tot şi m-am temut. Ştiţi povestea. Iar presa, în aceste zile, a sugerat la fel, că ştiam, că i-am ascuns. V-am zis motivul. Singura mea vină este că m-am temut pentru familie, nu pentru mine. Atât îmi reproşez!” – declară edilul comunei Petrova, Ioan Petrovai.