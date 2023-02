Hrisovul și Limba Română

Trăiesc în lumea aceasta și cu înțelepciuni dobândite acasă, pe uliță, ori în șezători. Ne spuneau cei încercați de viață că este un gest creștin și este omenește să nu-l asuprești pe om când ajunge la necaz. Apoi, un prieten prozator, Valentin Hossu-Longin, fost jucător de rugby, a scris o carte care avea o deviză a acestui sport bărbătesc: nu-l lovi pe cel căzut la pământ! Aceste îndemnuri morale le-am reactivat, cu o intensitate sporită, când a început războiul din Ucraina. Cine poate fi indiferent în fața morții nevinovate și a ruinei devastatoare? Am fost, și am rămas, alături de cei care îndură aceste limite ale existenței. Dar mai bine decât mine au răspuns oamenii simpli, care au sărit în ajutorul celor năpăstuiți.

Aici îi laud pe sigheteni. Și autorită­țile românești au răspuns cu grijă și ocrotire. Numai că pe fondul tulburărilor războinice, în ultimele luni s-au luat măsuri de puterea de la Kiev și de la Cernăuți, care m-au pus pe gânduri. Adică tu îți pui sufletul în palmă, dai haina de pe tine și bucata de pâine, și cu viclenie unii îți răsucesc cuțitul în rana istoriei. Știu, am auzit voci miloase care au rostit cuvinte împăciuitoare. Sentimentele mele de la începutul acestui text nu s-au schimbat. Mai ales că pentru scriitorii ucraineni am o prețuire aparte. Dar nu numai pentru ei. Am mulțumit la timpul potrivit că mi s-a tradus, de către poetul Ștefan Tcaciuc, o antologie consistentă de poezie în limba ucraineană, premiată la Ujgorod.

Sunt onorat că am fost ales vicepreședinte al Convenției literare internaționale de la Lviv (2010). Am legături durabile cu comunitatea românească din Ucraina, despre care am scris o carte. Sunt apropiat de ucrainenii din România. Da, am o viziune deschisă despre această lume. Asta nu mă împiedică să semnalez atitudini ciudate, nepotrivite zic eu, ale autorităților de la Kiev și Cernăuți. Ce înțeles să-i dau gestului făcut anul trecut, prin aprilie, de Serghei Osaciuk, Șeful Administrației Militare din Cernăuți, care a înlocuit cu duritate hrisovul domnitorului moldovean Alexandru cel Bun, emis în 8 octombrie 1408, un privilegiu prin care se certifica întemeierea orașului. Am fost acolo, am văzut documentul în apropierea statuii lui Taras Sevcenko. Am fotografii.

Pentru acest episod nefericit l-am luat aliat, ca un argument în plus, pe scriitorul Cornel Cotuțiu, care a zăbovit și el prin Bucovina de Nord. Prozatorul din Beclean pornește, în atitudinea lui, de la o veste formulată în termeni sarcastici pe rețelele sociale: „Ca răspuns la solidaritatea românilor și ca plată pentru sângele dat de soldații etnici români, în războiul cu Rusia, autoritățile din Cernăuți dărâmă un document care atestă originea românească a orașului.” Scrie prozatorul: „Despre ce este vorba? În Piața Centrală a orașului se afla un panou imens (cam cât un teren de volei), pe care era reprodusă copia documentului care mărturisește prima atestare documentară a orașului românesc Cernăuți. Zăbovind prin piața aceasta a Cernăuțiului, firește am remarcat acest panou ce flanca marginea de sud a spațiului. Semnificația lui aveam s-o dobândesc mai târziu. Prezența în chiar centrul orașului a devenit incomodă, aflându-te în război, cui folosește să se știe că Cernăuțiul e veche urbe românească? Și ce dacă ei, românii, îi tratează așa de rezonabil pe fugarii ucraineni?! Ei, bine, acum spațiul panoului cu hrisovul e acoperit cu drapelul ucrainean, în centrul lui fiind fixat un trident și stelele de pe steagul Uniunii Europene. Este un comportament greu calificabil.”

Cunosc două teritorii din actuala Ucraină locuite de români. Le-am străbătut, am poposit printre ei, apoi am continuat să comunic cu românii din Maramureșul mușcat, din dreapta Tisei, cu Ținutul Cernăuților și al Herței. Veștile primite în ultima vreme din aceste teritorii fac parte din acea stupizenie delirantă, cum o numea Cornel Cotuțiu. Este vorba de acea lege a minorităților, semnată cu grabă în decembrie, anul trecut, de președintele Ucrainei. Soarta Limbii Române este în pericol în teritoriile locuite de etnici români. Apoi, prigonirea preoților și incendierea bisericilor mă determină să devin mai puțin sentimental și să-mi fac publică nedumirirea. Puțină istorie a Bucovinei de Nord și a Ținutului Herței se potrivește cu aceste vremuri îndărătnice.

Regiunea Cernăuți a aparținut de Principatul Moldovei (1346-1774), Imperiul Habsburgic (1774-1918), România (1918-1940), URSS (1940-1941), România (1941-1945), URSS (1945-1991). Din 1991 până în prezent, aparține Ucrainei. Țara Fagilor, cum mai este cunoscută Bucovina de Nord, a făcut parte din trupul Moldovei. Profitând de faptul că Basarabia era ocupată de trupele rusești, Kaunitz, ministrul de externe al Mariei Tereza a reușit printr-o înțelegere tâlhărească cu mareșalul rus Rumiantov, în schimbul a 5000 de galbeni și a unei tabachere de aur cu briliante, să fie retrasă oastea rusească din Bucovina, pe care au ocupat-o austriecii. Așa a fost, așa se joacă soarta unor țări și popoare.

După cotropirea Bucovinei, cea mai importantă și statornică grijă a stăpânirii austriece a fost deznaționalizarea elementului românesc, prin colonizare. Acum fenomenul continuă, sub altă stăpânire și în alte forme. Nu-i bine, domnule Zelenski! Partea românească a monedei este mai luminoasă, pe a voastră o întunecați când este vorba despre noi. Aveți o misie grea. Că dacă în Anglia regele este pilot, în Ucraina fiecare pilot este rege, ziceați la Londra, domnule președinte! Sunt alături de tragedia poporului ucrainean. Dar eu nu uit hrisovul de la Cernăuți și drama Limbii Române din aceste ținuturi românești, vânturate de pofte imperiale.