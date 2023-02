De vorbă cu domnul Camil

Deși am exersat suficient de mult arta dialogului, nu am avut norocul să-l am în față pe romancierul, dramaturgul, nuvelistul, poetul, doctorul în filosofie Camil Petrescu, din rațiunile timpului. Când scriitorul se stingea din viață, eu pășeam în clasa întâi. Din opera scriitorului am învățat în liceu și facultate. Încet, încet, m-am apropiat de romane și teatru, dar și de studiile eseistice. Este autorul care mă iscodește încă. Recent, am primit o carte care aduce noutăți din laboratorul creației, dar și din spectacolul vieții literare în care a trăit. Este vorba de volumul „Interviuri” cu Camil Petrescu, Editura Cheiron, București, 2022. Ediția a fost îngrijită de Florica Ichim și Alexandru Buican, sub egida Fundației Culturale „Camil Petrescu”, ca supliment al revistei „Teatrul azi”.

Citesc în nota de deschidere că profesoara Daniela Sitar-Tăut, critic literar, a sprijinit cu profesionalism și dedicare procesul de documentare a acestui volum. După lectura cărții, se confirmă aprecierea criticii literare despre acest autor, unic la vremea lui, dar și după aceea. Adică autorul romanului „Patul lui Procust” rămâne un inițiator al romanului modern în literatura română. Prezentul volum vine să pună în evidență o personalitate complexă, cultivată cu o mare putere de pătrundere și înțelegere a relațiilor dintre oameni, dar mai ales a conștiinței umane. Sunt devoalate cu relaxare, prin legea dialogului, marile teme ale operei sale: războiul, analiza psihologică, intelectualul cu dramele lui de conștiință.

Interviul are menirea de a provoca stările latente ale creației, interlocutorul fiind pus în ipostaze imprevizibile prin inventivitatea întrebărilor primite. Cum preciza și echipa redacțională, această carte nu este cuprinsă de fiorul cercetării din perspectivă filologică și științifică a operei autorului, ci este folosită mărturisirea ca mijloc de relevare a ideilor. Profesorului meu de literatură, eminentul critic și istoric literar, Marian Popa, îi plăcea să ne spună la cursuri despre profunzimea domnului Camil, care zicea într-o poezie: „Căci am văzut idei.” Și ne explica lirica lui filosofică, plină de ermetism.

Interviurile din această carte cu domnul Camil au darul de a contura portretul scriitorului din perspectivă poliedrică. În carte apar un număr mare de contemporani, jurnaliști, scriitori, actori, cuprinși de curiozitatea descoperirii unui autor care a scris romane, piese de teatru, poezii, pamflete, polemici, eseuri de filosofie. A avut curajul și pasiunea riscului. I s-a recunoscut în epocă alcătuirea complexă intelectuală. Am descoperit reporteri inteligenți, care au stârnit și alcătuirea filosofică a domnului Camil. Care a răspuns la întrebări despre destinul neamului românesc. Care are un singur sens: conștiința universală. Cu tot ce avem. De la corpul fizic, persoana, familia, breasla, patria regională, națiunea. Sunt termenii domnului Camil.

Se fac considerații despre statura intelectuală a domnului Camil, care astăzi ar scandaliza pe mulți. În introducerea la un interviu se spune: „Dl. Camil Petrescu e, fără îndoială, una dintre cele mai strălucitoare apariții în spiritualitatea românească. Revoltat împotriva mediocrității, Domnia Sa a luptat întotdeauna împotriva ei. A contribuit la dărâmarea falselor valori din cultura românească”. Este dat exemplul lui Victor Eftimiu, care o perioadă a tiranizat teatrul românesc, dar a fost pus la zid de marele talent al domnului Camil, care i-a smuls toate zorzoanele și mărgelele orientale.

Ce nevoie avem, astăzi, de spiritul domnului Camil! El este decupat în epocă ca fiind singurul scriitor român care s-a impus în egală măsură ca poet, romancier, dramaturg și eseist – credincios vederilor lui – și a înțeles să nu-și trădeze cu nimic linia de conduită spirituală. Ca director al Teatrului Național, a spus că prima scenă a țării are nevoie de chintesența geniului românesc. A dorit să fie un scriitor profund, cum este, nu un scriitor popular. Am crezut că mi-a ațipit interesul pentru opera domnului Camil. Dacă s-a întâmplat acest fapt, firesc după o vreme, această carte de interviuri cu domnul Camil mi-a trezit interesul de la început.

Mai ales că am întâlnit doi prieteni ai domnului Camil care mi-au marcat studenția mea bucureșteană. Unul dintre ei a fost criticul literar Șerban Cioculescu, care ținea periodic prelegeri despre opera domnului Camil la Muzeul Literaturii Române. Și i-a lăudat un roman, criticat de alții. Și pe jurnalistul de anvergură, N. Carandino, cu care am stat la taifas, multă vreme, la noua Capșă, de pe Calea Victoriei, iar în această carte este autor al unor interviuri cu domnul Camil. Scrie N. Carandino: „Dl. Camil Petrescu este de o mobilitate intelectuală care dezarmează. Nu se sacrifică niciodată zeilor confuziei, nu reușește să se piardă în meandrele gândului, păstrează în cele mai varii activități o prezență miraculoasă și menține în contemporan o revoltă care singură poate fi fecundă.”

Că așa scria domnul Camil: „Marea înțelepciune e să-ți alegi prietenii care nu te vor sili la compromisuri.” Este nevoie de spiritul domnului Camil!

P.S. Astăzi, ora 13, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, din Baia Mare, are loc lansarea cărții „Interviuri” cu Camil Petrescu. Prezintă prof. Daniela Sitar-Tăut și prof. Monica D. Cândea.