Ședința anuală a membrilor CAR

Joi, 16 februarie 2023, cu binecuvântarea și sub președinția Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în sala „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, s-a desfășurat adunarea anuală a Casei de Ajutor Reciproc (C.A.R.) a Episcopiei Române a Maramureșului și Sătmarului. Au participat Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Pr. Mihai Tira, președintele C.A.R., care a prezentat bilanțul activității pe anul care a trecut, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Pr. Andrei Gavriș, contabil șef, Pr. Mihai Cornel Gheduțiu, secretar al C.A.R., părinții protopopi, secretari ai protopopiatelor, contabili ai protoieriilor, responsabilii C.A.R. din protopopiate, preoți invitați.

„În cadrul Bisericii Ortodoxe Române, pe lângă centrele eparhiale și pe lângă eparhiile din țară, funcționează Casa de Ajutor Reciproc, nu de ieri, de alaltăieri, ci de foarte multe decenii în viața Bisericii, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Este o instituție care își propune să ajute familiile preoțești, în primul rând, cu situații mai dificile, să le ofere, la caz de nevoie, împrumuturi, ajutor, în situații de maximă urgență și necesitate, apoi oferă ajutor pentru înmormântări.

Anul trecut, la adunarea generală a C.A.R., s-a hotărât în Episcopia noastră, ca să se ofere și tinerelor familii preoțești, la primul și al doilea copil, 1.500 lei și la al treilea și al patrulea copil, 2.000 lei. A fost un lucru frumos și cred că este bine venit, pentru că și încurajăm în acest fel ca preoții să aibă cel puțin trei copii. Casa de Ajutor Reciproc de pe lângă Episcopia noastră a luat ființă imediat după înființarea Episcopiei. A funcționat, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian, în Centrul Eparhial, pe lângă Sfânta Epscopie. Acum s-a mutat într-o altă locație. Oricum, este aparținătoare și patronată și funcționează cu binecuvântarea și îndrumarea Sfintei Episcopii și supravegherea sectorului financiar-contabil. Are peste 700 de membri și a oferit ajutor în valoare de peste două milioane de lei, ceea ce nu este puțin lucru în vremurile acestea în care austeritatea și nevoile sunt din ce în ce mai stringente chiar și pentru familiile preoțești. Ne întrunim în fiecare an și, de obiecei, este de față și Episcopul. Acum suntem împreună cu Preasfințitul Timotei și ascultăm raportul și darea de seamă și se iau deciziile pentru anul care urmează asupra bugetului și asupra cotizației, care, uneori, crește, este 120 de lei în prezent. Ea poate crește, în funcție devalorizarea leului sau de situțaia economică prin care trece societatea. Poate crește sau scădea. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

„După 31 de ani de activitate neîntreruptă, iată-ne din nou la momentul de bilanț din anul 2022 al Casei de Ajutor Reciproc din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșuuli și Sătmarului. În prezența și cu binecuvântarea Ierarhilor noșri, a Preasfințitului Părinte Episcop Iustin și a Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, în ședința anuală de lucru a adunării generale am prezentat raportul anual de activitate pe anul 2022. S-a analizat bugetul de venituri și cheltuieli și s-au făcut propunerile cuvenite pentru anul 2023, cu dorința de a identifica de la an la an activitatea filantropică și caritabilă. În mod concret, a spus Părintele președinte Mihai Tira, C.A.R.-ul a acordat, anul trecut, împrumuturi rambursabile la 147 de membri activi din 732 membri de drept, atât clerici, cât și mireni angajați bisericești aflați în dificultăți financiare. De asemenea, conform statutului de organizare și funcționare a C.A.R.-ului, s-au acordat atât ajutoare de naștere și de înmormântare membrilor activi ai C.A.R.-ului după un an vechime. Astfel, pentru primul și al doilea copil născut în familia preotului sau angajaților bisericești se acordă 1.500 de lei, respectiv 2.000 de lei pentru al treilea și al patrulea copil născut în familiile acestora. Pentru cazurile de deces se acordă 3.000 de lei din partea C.A.R.-ului ajutor de înmormântare pentru membrul de drept, iar pentru soțul sau soția membrului de drept acordăm 1.500 de lei ajutor de înmormântare. Pe lângă toate acestea, la propunerea și sub îndrumarea directă a Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, C.A.R. s-a împlicat tot mai mult în ceea ce înseamnă filantropie creștină. În mod concret, a susținut financiar celelalte asociații și centre sociale care desfășoară activități caritabile în cadrul Episcopiei noastre, sumele alocate în acest scop depășind 160.000 de lei. Pentru toate aceste daruri, mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim centrelor protopopești pentru buna colaborare, mulțumim tuturor membrilor C.A.R. activi implicați în aceste acțiuni și nu în ultimul rând Ierarhilor noștri care ne susțin și ne îndrumă pentru a face cât mai mult bine semenilor noștri.”

Andrei Fărcaș, redactor la revista “Graiul Bisericii Noastre”

Pr. Adrian Dobreanu, responsabil Media Online, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului