Voluntarii AIST, în școli din Baia Mare și Baia Sprie

Săptămână plină pentru voluntarii American International School of Transylvania (AIST) care au desfășurat activități de educație nonformală sub conceptul-umbrelă L.O.V.E.

Activitățile s-au desfășurat la Școala Gimnazială Baia Sprie, Școala Gimnazială “Geor­ge Coșbuc” Baia Mare și Școala Gimnazială „Avram Iancu” Baia Mare.

Una dintre activitățile care le-a plăcut foarte mult copiilor a fost cea legată de sortarea și colectarea selectivă a deșeurilor.

Activitățile s-au desfășurat în cadrul proiectului “Hand in Hand for a Better Europe”, finanțat de Comisia Europeană prin programul Corpul European de Solidaritate și implementat de către AIST cu sprijinul Universal Alloy Corporation Europe.