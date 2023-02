Pamflet • Să râdem de ei, cum râd și ei de noi!

Câtă putere de sacrificiu. Cât suflet!

Parlamentarii și-au majorat sumele forfetare cu 1.500 de euro lunar!

De departe cea mai importantă știre a săptămânii ce trece e aceasta. Inflație? Un fâs. Război? Care război? Bugetul țării e strâmtorat după pandemie, criză economică, război, refugiați? Povești. Parlamentarii, atenție, în unanimitate și cam pe furiș, au votat să le crească ceva, orice, dom’le! Ei justifică majorarea spunând că salariile angajaților din birourile aleșilor sunt mici, chiar și după creștere, iar aceștia amenințau cu demisia, scrie digi24.ro. Ei, nu angajații lor, vor primi în plus 7.500 lei – adică 1.500 de euro.

“Un parlamentar va ajunge să coste 11.500 euro pe lună. Într-o liniște totală, fără dezbateri și fără certuri, conducerea Parlamentului a dat în unanimitate votul, vinerea trecută”, scrie siteul.

Ce drăguț! S-a petrecut în birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților vineri, 10 februarie, iar suma lunară pe care o primesc senatorii și deputații pentru a-și desfășura activitatea a crescut de la 28.080 lei la peste 35.000 lei. Nici o abținere, un vot contra, nimic.

Pe lângă această alocare, senatorii și deputații vor primi mai mulți bani în baza declarației pe proprie răspundere. În prezent, valoarea este de 14.040 lei și va urca la peste 17.500 lei pe lună, susțin surse parlamentare pentru Libertatea.

Dar pentru ce? Țineți-vă bine, că merită. Noile categorii introduse sunt: cheltuieli pentru servicii de publicitate, proiectare, editare materiale în vederea difuzării, anunțuri prin mass-media; abonamente pentru presă, producție și difuzare de materiale promovare video și audio pentru televiziune și sistemul local de internet și radio, cât și prin anunțuri plătite online (inclusiv platforme de socializare online; cheltuieli pentru proiectarea și mentenanța paginii web a biroului parlamentar și a altor conturi de socializare online; cheltuieli privind organizarea de evenimente pentru promovarea activității parlamentare în circumscripție (închiriere sală și servicii tehnice); cheltuieli privind servicii de consultanță și asistență juridică de specialitate, servicii de consultanță și asistență economică, servicii de reprezentare și asistență mediatică, servicii de transmitere de informații în rețelele de socializare din mediul digital, servicii de traducere decontate în baza contractelor încheiate cu societăți specializate sau cu persoane fizice autorizate; cheltuieli privind decontarea serviciilor pe platformele online de conferințe/comunicare (videoconferințe/teleconferințe) destinate activității parlamentare; cheltuieli pentru pachete și soluții software pentru activitatea biroului parlamentar.

În traducere, le plătim statul la Stat pe Facebook, ba și publicitatea cu care ne bombardează acolo, când noi căutăm cu virtuozitate rezultate de meciuri, femei despuiate, accidente mortale sau dezastre naturale.

Dar povestea e tot mai confuză, pentru că…potrivit legii, 50% din suma forfetară nu trebuie justificată de aleși. Și să nu credeți că nu s-au gândit și la popor. Tocmai au majorat sumele pentru copii. Cu câte 10 lei.

Iar luat simplist, direct, aplicat exact la cei ce ne reprezintă Maramureșul, am găsit la un deputat de Maramureș două luări de cuvânt în doi ani de mandat, din care una e jurământul plus o declarație politică depusă în scris. La un senator de Maramureș (istoric!) am găsit o singură luare de cuvânt, Tot jurământul. Ne merită? Îi merităm!

Despre Borșa și olimpismul ei

Borșa este în plină campanie de imagine și bine face. Au tras cât au putut acolo, ignorați, la margine de lume, merită mai mult. Doar că forțează, se împăunează. Cu pârtia ce insistă s-o dea drept olimpică, deși nu e. Ia uite ce zic turiștii tocmai pe pagina dedicată a Borșei pentru turism, de la fata locului.

“Foarte bine arată pârtia, dar din păcate după 2 ore de la deschidere în partea de sus și de jos apar și pietrele iar în rest pe porțiunile mai abrupte pe la prânz dâmburi de zăpadă, cu toate acestea nu veți regreta, nu stați mult la coada la urcare iar peisajul este de poveste!/ Așa da…. cu pârtia goală ..și imediat după ce a trecut mașina… e minunat… eu nu am avut o experiență așa de frumoasă… gheață, dâmburi și pietre… dar cu toate acestea a fost frumos!/ Dacă asta e pârtie lucrată ,bătută, înseamnă că nu ai fost în alte țări, zona de sus e doar zăpadă, nebătută, de aia apar mai apoi pietrele, ia vezi pârtiile din Elveția – Zermatt sau Franța – Courchevel, apoi mai povestim despre pârtii!!! 150 secunde și ești jos… /Am fost anul trecut…dezamăgire…pietre…instalație defectă…”

Dar asta bate tot, un recent titlu de articol evident publicitar: “Stațiunea numită „Vestul Sălbatic” a ajuns azi Raiul turiștilor”.

Cu respect și drag pentru colegi, dar n-ați umblat încă îndeajuns prin Borșa…

News • În sfârșit, ceva interesant

Primarul din comuna Băsești, scriitor și iubitor de istorie și de filozofie, ne-a învățat (pe Facebook) ceva interesant. Mihai Eminescu și George Pop de Băsești – un lucru aproape necunoscut. Melodia “Mai am un singur dor” pe versurile lui Mihai Eminescu, a fost compusă de Guilelm Șorban, în noiembrie 1896, în casa lui George Pop de Băsesti, la pianul ficei sale Elena și dedicată acesteia. „În semn de profundă stimă, Doamnei Elena L. Hosszu”.

În sfârșit, cineva care nu-și postează mâncarea, coafura sau concediul. În sfârșit un primar care nu postează perechea de miri nășită sau cununată. E ceva. E mult!

De 10 ani vorbește Emilian Pop despre asta…

La 10 ani sau mai mult după ce primarul din Săcălășeni, Emilian Pop, a încercat să aducă în Maramureș, cu sprijin universitar, o instalație de ardere fără flacără a deșeurilor (piroliză se numește…), de a fost respins, minimalizat, etc, iată, ADI Deșeuri Maramureș vine (pe Facebook, normal, unde?) cu soluția salvatoare.

“Deșeurile, sursă importantă de energie. MHKW Rothensee din Magdeburg este una dintre cele mai mari stații de incinerare a deșeurilor din Europa. Uzina este ultima verigă a lanțului de gestionare a deșeurilor. Anual, se ard peste 650.000 de tone de deșeu în această stație. Pe lângă deșeurile colectate din landul Saxonia-Anhalt, a cărei capitală este orașul Magdenburg, sunt aduse la incinerat gunoaie din Anglia, Olanda, Luxemburg și Elveția. Stația este construită la mai puțin de 500 de metri de case. În urma procesului de ardere se produce energie termică și electrică. Pe partea termică producția acoperă întreaga cantitate de energie necesară Magdeburg-ului, un oraș cu peste 230.000 de locuitori, iar producția de energie electrică satisface 30% din necesar. Stația a fost construită în cadrul unui parteneriat public-privat. Valoarea investiției a fost de 250 milioane euro. Delegația din Maramureș, condusă de președintele CJ, Ionel Bogdan, din care a făcut parte și directorul executiv al ADIGIDM Maramureș, Romeo Dobocan, a prezentat dezvoltatorilor investiției din Magdeburg avantajele finanțării unui astfel de proiect și-n Maramureș”.

Bravo! Virtuoșilor! Guten morgen!

Acest material este un pamflet şi trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.