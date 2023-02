Ponorâta, Vestul Sălbatic al Maramureşului?!

Drumul judeţean DJ 109G – care face legătura între Vima Mică şi cătunul Ponorâta din Coroieni – devine un pericol tot mai mare pentru cei care tranzitează zona cu maşinile. Asta din cauza comunităţii de acolo, certată cu simţul civic, şi care vandalizează, la întâmplare sau nu, autovehiculele aflate în trecere.

Ultimul incident notabil s-a petrecut în urmă cu puţină vreme, când vizat a fost chiar un edil dintr-o comună învecinată. Astfel, maşina primarului din Vima Mică a fost atacată de mai mulţi indivizi ce blocau drumul.

„Nu se mai poate trece în siguranţă pe acest drum. E plin de câini, cai, căruţe şi maşini parcate pe drum, copii care ţâşnesc în faţa maşinii sau întind sfori şi sârme pe drum. Când am trecut pe acolo, la finele săptămânii trecute, am dat peste un grup de circa 20 de persoane. Acestea blocau drumul, aşa că am claxonat. În acel moment, spiritele s-au inflamat, mi-au blocat maşina, apoi au lovit-o. Am primit şi ameninţări cu moartea. Am reuşit să trec într-un final, am oprit mai încolo şi am sunat la 112. La sosirea echipajului, romii au venit acolo tot mai mulţi, încercând să mă intimideze prin ameninţări, aşa că nu am mai stat, simţindu-mă în pericol. Am plecat spre Târgu Lăpuş, destinaţia iniţială, unde am şi depus plângere la poliţie”, a spus Liviu Balint, primarul din Vima Mică.

Aproape toţi şoferii din localităţile învecinate au avut probleme!

De suferit au avut şi alţi angajaţi ai primăriei, mai spune edilul. Casierul, spre exemplu, trebuie să treacă pe acolo aproape zilnic, în drumul său spre Târgu Lăpuş. La fel şi secretara primăriei, căreia romii i-au spart geamul de la maşină cu o piatră.

În 2020, au existat circa 240 de plângeri (!) din partea celor din satele învecinate, cu privire la această problemă. Iar incidentele se înmulţesc pe an ce trece.

„După trei ani de zile, toate măsurile care s-au luat în zona aceea sunt cu eficiență exact zero! Ba mai mult, parcă sunt tot mai multe plângeri din partea oamenilor, pe zi ce trece. Toate contravențiile aplicate acolo nu au niciun efect. Se întocmește procesul-verbal de contravenție, dar nimeni nu plătește niciun ban! Infractorul zici că e protejat aici. Nimeni nu le face nimic, nici Poliția, nici Jandarmeria. Eu nu pot să le spun să își tragă mașinile, căruțele din drum. Am fost amenințat oricum, că îmi sparg mașina, că mă omoară. Dar nu mai cer sprijin, că văd că nu se rezolvă nimic…”, a spus resemnat Liviu Balint.

Problema trenează de ani de zile la Ponorâta, dar autorităţile locale şi judeţene par neputincioase în faţa ei.

„Probleme avem în fiecare zi în raza noastră administrativ-teritorială, numai că nu avem sprijin din partea Poliţiei. Trebuie să recunosc că e un mare pericol să te duci de unul singur pe acolo, chiar primar dacă eşti! E un pericol, că nu te protejează nimeni! Totuşi, numai unii sunt foarte recalcitranţi, nu toţi…”, a declarat, în urmă cu ceva vreme, Gavril Ropan, primarul din Coroieni.