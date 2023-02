Ochii încercănați ai Basarabiei

Lansarea a două albume despre românii din dreapta Tisei, alcătuite cu har și iscusință cărturărească de Ion și Ileana Botoș, a fost și un prilej de cumpănire a lumii în care trăim. Despre aceste minunate dovezi ale trecutului apropiat, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, au vorbit directorul instituției, dr. Teodor Ardelean, istoricul Ilie Gherheș și universitarii Gheorghe Mihai Bârlea și Ștefan Vișovan. Nu am putut trece peste starea tragică a Ucrainei. Eu m-am rezemat de fiorul îngrijorării pentru Basarabia, mai ales că la Cetatea Cărții mi-a apărut o carte pornită din reflexe jurnalistice, dar acum a devenit document de timp, trăit profund pe pământurile românești de peste Prut.

La un an de la pornirea tăvălugului războiului, Rusia a încercat să dea o lovitură de stat la Chișinău. Propaganda rusă împotriva Basarabiei a fost, și este, întreținută ca un foc mocnit. Acum este în faza de cărbuni aprinși. Trebuie să spunem deschis că Basarabia are o numeroasă populație rusofonă. În Transnistria este acea armată, pacificatoare cu numele. Apoi Găgăuzia, mai nou, a căzut sub pecetea lui Viktor Orban, premierul ungar, admirator al lui Putin. Nu-i nevinovată această legătură cu găgăuzii. Un sondaj dat publicității, afirmă presa de la Budapesta, arată că maghiarii din Transilvania susțin Rusia în războiul din Ucraina. Eu nu cred până la capăt, dar sunt aproape de noi și pot să se exprime liber, nu în sondaje îndoielnice.

Ne aducem aminte că Rusia nu a renunțat niciodată la speranța păstrării fostelor republici sovietice pe orbita intereselor sale. De când cu Putin la putere, se vede pe față refacerea vechilor granițe imperiale. Actualele elite politice ruse nu renunță la viziunea care a stat la baza imperiului lor. Rusia s-ar fi așteptat ca Ucraina și Republica Moldova să ceară de bunăvoie reintegrarea lor în lumea rusă. Doar că, la Kiev, a avut loc maidanul, iar la Chișinău s-a adoptat o direcție pro-occidentală. Asta l-a determinat pe Putin să ocupe Crimeea (2014) și să declanșeze operațiunea specială (2022), cu gândul de a șterge Ucraina de pe hartă. Am văzut că planurile de la Kremlin nu s-au împlinit pe front. Ucrainenii, cu masiv sprijin occidental, au rezistat eroic. Plătind cu jertfa multor vieți omenești și cu distrugeri de orașe și sate. La care s-a adăugat o masivă emigrare, o desprindere crudă de locurile de baștină.

Eșecurile planului putinist pe câmpiile Ucrainei au reactivat situația Basarabiei, amenințând-o cu ocuparea ei. Au aruncat pe piață ideea unei lovituri de stat și schimbarea regimului Maia Sandu. N-a fost să fie. Cu o Basarabie ocupată și cu o armată transnistreană pusă în pas de front, Rusia ar forța încercuirea Ucrainei, înainte ca ajutorul occidental promis să sosească pe teren. Mărul discordiei a redevenit Transnistria. În aceste zile se aude tot mai des de la Kremlin: „Transnistria este pământ al Federației Ruse!” Rușii amenință, rușii acuză Ucraina că ar dori ea să ocupe Transnistria. S-ar părea că ar fi în joc celebrul depozit de armament de la Cobasna, cel mai mare din Europa. Conține arme și muniție din perioada sovietică.

Depozitul este recunoscut din punct de vedere legal și internațional ca parte a Republicii Moldova, dar se află pe teritoriul statului separatist, nerecunoscut, al Transnistriei. Este păzit de 1500 de soldați ruși. De aici și ideea cu lovitura de stat de la Chișinău. Cu ajutorul serviciilor ucrainene, prin dezvăluirile președintelui Zelenski, planul a fost demascat și s-au luat măsuri de zădărnicire a lui. Totuși, a fost o manifestație, organizată și plătită de oligarhii rusofili, împotriva regimului cu orientare europeană. Situația este aprinsă în jurul Transnistriei. Rusia a acuzat vineri Ucraina că masează trupe în apropierea Transnistriei și a afirmat că va riposta împotriva oricărei provocări militare ucrainene în această regiune separatistă prorusă a Republicii Moldova.

Asta-i situația! Ministerul Afacerilor Externe al țării noastre a condamnat afirmațiile lipsite de fundament ale rușilor privind regiunea transnistreană, precum și retorica provocatoare a Kremlinului. Rusia încearcă prin toate mijloacele să destabilizeze situația din Republica Moldova, folosindu-se de Transnistria. Conflictul din Ucraina este dublat de un război al planurilor de pace. Să se aleagă, însă, unul bun. De aceea, acum, ochii Basarabiei sunt încercănați. Da, dragi prieteni din Maramureș, Teodor Ardelean, Gheorghe Mihai Bârlea, ori Andrei Dragoș, ați făcut să fie mai luminoși ochii Basarabiei. Mi-ați dat și mie un prilej să scriu o carte. Iar poetul Horia Bădescu ne-a susținut cu un poem vizionar, din care rețin un gând pentru această vreme încurcată: „Fă să se pară că ni s-a părut/ că-n ele crește doar zădărnicie/ Doamne, Te strigă-ntreaga Românie/ În pământurile noastre peste Prut.” Așează, Doamne, lumea cum am vrut!