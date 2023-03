Viorica Pârja lansează cartea PORTRET de FEMEIE. 11 lecții de viață

Luni, 6 martie, ora 16, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”

”Portret de Femeie – 11 lecții de viață” este rezultatul celui de-al patrulea proiect realizat de Viorica Pârja, în cadrul platformei Acasă în România Frumoasă, realizată prin parteneriatul dintre Academia Elitelor, Modelelor și Valorilor, Cluj-Napoca și Plus TV Maramureș.

Cartea, dedicată tuturor femeilor, are 11 personaje principale: dr. Ioana Mailatescu; prof. dr. Valeria Bilț; prof. dr. Adriana Meșter; prof. Merito Tatiana Cauni; prof. Mirela Mateșan; Patricia Săsăran, custode de muzeu; Laura Zaharia, arhitect; Diana Pop Comșa, specialist în marketing; Adela Dobran, psiholog, scriitor de cărți pentru copii; Luminița Mureșan, antreprenor; Diana Daniel, studentă.

11 modele care vorbesc despre calități, despre inspirație, despre educație, despre credință, despre solidaritate umană, despre tradiție, toate acestea alcătuind un mănunchi care înfrumusețează și împlinește lumea și viața. 11 lecții de viață, alcătuind portretul femeii adevărate, care ne dă voie s-o vedem pe EA așa cum este.

Spune Viorica Pârja în prefața cărții: FEMEIA contemporană ne obligă, tot mai mult, s-o vedem așa cum este: fără invocarea feminității exemplare, sau declarații feministe, ci erudită, fascinantă ca mod de gândire și de acțiune, mamă grijulie, întreprinzătoare, inteligentă, rafinată, incitantă, iubitoare, bună profesionistă, empatică și altruistă!

Fără a fi feministă, ci mai degrabă obiectivă, am avut și am nu doar respect, ci și admirație pentru femeia care-și trăiește viața neinfluențată de cutume sau tipare de gândire. Dialogurile din această carte vorbesc despre puterea de creație și valoare dincolo de gen, despre forța interioară, despre viață. Sunt 11 lecții de viață care conturează un portret eliberat de constrângeri, desprins din ceea ce fac ele, ceea ce simt ele și ceea ce reprezintă ELE.

Portret de FEMEIE ne arată că EA este dedicată, profesionistă, rațională și pragmatică, blândă și înțelegătoare, întreprinzătoare în tot ceea ce face, știe să educe, este în stare să facă lumea mai bună. Fiindcă înduioșează – ca mamă, uimește – ca putere, luminează drumul cu chipul radios. Chiar și atunci când este întuneric. În EA stă puterea de a învinge, în sufletul ei stau răspunsurile la aproape toate întrebările. Acolo se află cheia cu care putem deschide porțile spre o lume mai bună. Iar viitorul aparține celor care cred în frumusețea gândurilor și viselor.

Lansarea cărții are loc luni, 6 martie, ora 16, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”. Sunt alături de autoare: Prof. dr. Teodor Ardelean, Conf. univ. dr. Mircea Ioan Farcaș și Conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea.