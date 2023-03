Minaur a transferat un centru cu goluri în Liga Campionilor

La pachet cu Hayder Al-Khafadji a venit și prietena portarului suedez, centrul Amelia Lundback, care din vară va îmbrăca tricoul secției de handbal feminin, jucătoare cu prezențe și goluri în Liga Campionilor.

Amelia Lundback s-a născut pe 22 septembrie 1998. Joacă pe postul de conducător de joc și are 1.76m și 68 kg. Viitorul transfer al grupării antrenate de Raul Fotonea este sub contract cu Skuru IK Handbold, înțelegere care expiră la finalul stagiunii. În acest moment, Skuru ocupă locul 4 în campionatul suedez, însă la doar un singur punct distanță de ocupanta locului 2, Hoors. La Skuru, Amelia poartă tricoul cu numărul 11, iar la Minaur a ales tricoul cu numărul 33.

A marcat 56 de goluri în Champions League, 33 de goluri în EHF European League și alte 14 în Cupa EHF.

“Consider că este un pas înainte în cariera mea și de aceea am ales CS Minaur Baia Mare. Campionatul României este unul puternic, este o foarte bună ligă și este minunat să joci împotriva unora dintre cele mai bune jucătoare din lume. Eu voi veni din vară la Minaur pentru a ajuta echipa să joace din nou în cupele europene. Este un obiectiv al meu și, sunt sigur, al echipei. Am urmărit câteva meciuri ale viitoarei mele echipe și am văzut ce atmosferă frumoasă este în sală la meciurile importante. Este extraordinar pentru un sportiv să joace cu sala plină, să fie atins de atmosfera din sală, este minunat. Îmi place să joc pe postul de conducător de joc și, de asemenea, ca inter stânga, însă pot juca oriunde la linia de 9m. Postul de centru îmi place cel mai mult. Joc și faza de apărare și îmi place să mă apăr în zona centrală”, a precizat jucătoarea pentru csminaur.ro în momentul parafării contractului pe trei sezoane.