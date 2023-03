Să râdem de ei, cum râd și ei de noi!

Grija pentru sănătatea noastră

Vizite de lucru, panglici, poze, postări, promisiuni

Destul de evident, campania electorală e în plin avânt, pe la noi. Săptămâna trecută, am fost vizitați de ministrul Sănătății, cu alai, care a văzut, a fost pozat, a promis, a subliniat. Dincolo de Gutâi.

Ce n-a văzut ministrul? Legendara secție pavilionară cu zid de jur împrejur, din spitalul pavilionar Sighet. Nici secțiile mai din spate, de la Sighet sau Vișeu, făcute de austro-ungari din care unele erau staule de cai sau depozite. N-a văzut că, la spitalul din Borșa, aflat în subordinea ministerului, e un fel de Stat în Stat spre disperarea autorității locale, deși i s-a cerut să ia măsuri.

N-a văzut hotelurile spitalului și ale CAS din Complex, unul ruină și unul ținut sub cheie. Interesant, împăunările online ale celor din partidul Domniei sale au ocolit realizările de la Spitalul Vișeu, care are o față nouă, e singurul care chiar a fost modernizat. Totuși, o vizită ministerială la care nu sunt invitați prefect și președinte de Consiliu Județean… mai rar.

Dar să nu credeți că vizita a fost trecută neobservată de „opoziție”. Care opoziție? Cea de la guvernare, ceilalți. Care au încropit urgent o vizită de lucru a președintei Senatului, Alina Gorghiu, la Spitalul Județean din Baia Mare.

La fel, poze, vizite, mese rotunde, promisiuni, investiții în curs și viitoare. Politicieni.

Dar știți ce n-am văzut în ambele vizite? Pacienți. Medici. Infirmieri. Ceea ce ne spune mult despre vizitele de lucru făcute în teritoriu.

Și încă o observație: în vâlva aceasta politrucă, ambele părți au uitat să marcheze, cu excepția deputatului ce a fost implicat și inițiator (chiar dacă meritele nu sunt ale lui 100%), a recepției magistralei de gaz din Maramureșul istoric!

Zilele acestea intră și gaz pe țeavă, deci e o realizare majoră! Desi­gur, cu nuanțe… nu e de la Sarasău la Borșa, cum se zice, pentru că Borșa încă n-are… țeavă, decât Vișeul și urmează Moiseiul. Iar în pasul viitor, vor primi bani pentru rețele de gaz, adică vor beneficia cu-adevărat de magistrală doar comunitățile din Sarasău, Câmpulung la Tisa, Vișeu de Sus și, atenție, Coroieni! Ca să nu vă imaginați că asta n-ar fi tot politizată… Poli-pluri-politizată!

Luăm a(l)titudine de numa-numa!

„Cluj: Au distrus Grupul statuar «Școala Ardeleană»! Rușine mai mare nu există!”, scrie un mini viitor politician maramureșean, pe Facebook. Bravo! Doar că problema nu e problemă, e o minimanipulare media.

Un fost rector frustrat a sărit să spună că grupul statuar a fost umilit, în urma unor lucrări. Primarul Boc a replicat că deja s-a sesizat anterior și a cerut să se schimbe soluția și să se repună statuia pe soclu.

Cine sunt pe soclu, stimat politician local? Băieți de băieți de-ai noștri, Samuil Micu, Gheorghe Șincai și Petru Maior. Cel din mijloc e „maramureșean” de-al nostru, doar are școală în Baia Mare, nu?

Bine, născut în Mureș și decedat în Slovacia, dar cine suntem noi să judecăm?

PNR, PNȚ nu… metale rare

Cum faci să te bagi în seamă? Sau să încerci să-ți asumi eroi ai neamului? Te pozezi la mormântul presupus al unui mare politician român, Iuliu Maniu. Duci și un țărănist, să dea bine.

Când colo, Iuliu Maniu, și țărănist, dar mai degrabă membru de bază al Partidului Național Român din Transilvania, a fost ceva mai mult. Sălăjean, prim-ministru în România, dar și parlamentar în Budapesta, organizator al Marii Adunări de la Alba-Iulia.

Cam mare pălăria ca partide ale momentului să și-l asume, nu? Dar stai așa, nu e întâmplare, e obicei: „Precedentul creat de către filiala … Maramureș a continuat și în acest an la Iași, unde am serbat Mica Unire și am plecat genunchii în fața lui Ștefan cel Mare și sfânt!”

Activitate politică… secretă?

În vreme ce alții se împăunează, așa cum se vede mai sus, unii tac mâlc. Eveniment total neanunțat la UDMR Baia Mare, cu un ministru secretar de Stat care a prezentat granturile UE pentru afaceri, după care s-a făcut o premieră autohtonă a filmului documentar “Olympia is a dream in Transylvania”.

Cum am aflat? Grație Facebook și datorită traducerii automate: „about the history of the plan for the Winter Olympics in Borsafüred. Admission is free!” Poate eram interesați și noi de povestea Olimpismului borșean mult fluturat de o vreme, nu?

Acest material este un pamflet şi trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.