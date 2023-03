Născut într-un sat, puteam aprecia splendoarea fiecărui anotimp. Atunci când perindarea lor, a anotimpurilor, avea ritmul unui ceasornic al naturii. Că numai așa își făcea omul satului rânduială în universul unui an. După iernile geroase și cu mult omăt, primăvara era cu adevărat o reînviere a naturii și a firii omului. Nu uit prima zi de plug, cu aruncarea semințelor în brazdă, grăparea ogorului, dar mai ales ritualul curățirii grădinilor. Răsăreau și semnele noului anotimp, brândușile și ghioceii și iarba crudă. Așa că la Bunavestire, 25 martie, aprindeam nojițele purificatoare. A trecut de atunci cam o jumătate de veac. Acum vedem cu ochii noștri că ordinea anotimpurilor s-a defectat. Vin meteorologii și alți prevestitori și ne spun că în privința rotirii calendarului nu mai este cum a fost. În plină iarnă, am văzut fulgere, am auzit tunete, dar și mierlele cântând.

Păsările călătoare s-au întors mai devreme din țările calde. Unele nu se mai ostenesc să plece. După calendar, a venit primăvara, dar semnele ei mai vechi au rămas în amintire. Acum campania de primăvară se desfășoară pe front, deși în multe părți ale lumii a început bătălia pentru pace. Primăvara i-a fost bun sfătuitor fostului președinte american Donald Trump, care a promis, mai ales virtualilor săi alegători, că el poate rezolva pacea dintre Ucraina și Rusia și alții într-o zi. Cred că nici el nu a crezut ce a spus. Dar muncile de primăvară predispun la visare. Tot de pe grapa anotimpului aflu că președintele Macron și cancelarul Scholz îl presează pe președintele Zelenski să înceapă din toamnă negocierile de pace cu Moscova.

Dar din primăvară până-n toamnă multe se pot întâmpla. Am auzit că și China desenează hărți ale Ucrainei, unde regiunile ocupate de ruși sunt zone demilitarizate. Noi știm că acolo sunt militari cu arme și este multă tris­tețe. Ucraina este o țară distrusă, în bună parte, cu milioane de oameni plecați în bejenie. Cum să rezolvi pacea într-o zi? Între timp, a avut loc Summitul G20 de la New Delhi, unde ministrul de externe al Rusiei, când a vorbit despre războiul pornit de ruși în Ucraina, asistența selectă a râs. Cum să râzi la o asemenea întâlnire? S-a râs deoarece Lavrov a spus că Ucraina a atacat Rusia. În muncile de primăvară apar și aceste minciuni spuse în fața lumii. În această intrare în muncile de primăvară, premierul nostru Ciucă a apelat la inteligența artificială. Barza i-a adus pe post de consilier onorific un robot, botezat, din spirit de onomastică românească, Ion. L-am auzit și noi pe Ion rostind câteva vorbe cu premierul. Erau făcuți parcă din același aluat de gândire.

Ion va ajuta guvernul să afle nevoile românilor, pe care premierul nu a reușit să le afle. Deși mulți oameni de bună credință își spun păsurile pe la televiziuni. Robotul Ion este nădejdea acestei primăveri. Să vedem pentru cine, și mai ales cu cine votează. Primăvara se pornesc ghețarii la vale, tot așa grupuri și indivizi construiesc cu dibăcie mesaje dragi Rusiei. Parcă la acest început de anotimp ele au devenit și mai agresive. Folosite de comentatori de pe conturi false, stârnesc îngrijorare în sufletul nostru. Un cercetător a întocmit un volum de studii despre conflictul din Ucraina. S-a pornit un val de amenințări la adresa editurii. Brândușa Armanca spunea că, încolțită din toate părțile, editura a retras cartea de pe piață. Și acest fapt face parte din muncile de primăvară.

În lumea strâmtă în care mă învârt am observat că războiul din Ucraina a născut mesaje care țin parte propagandei Moscovei. Până acolo se merge și se spune că Ucraina este vinovată pentru agresiunea împotriva ei. Eu sunt de partea celor care au râs de Lavrov la New Delhi. Trăim vremea nobilelor minciuni. Este greu să alegi grâul de neghină. Se spun știri false, distorsionate, pe post de adevăr. Contracararea lor este timidă. Muncile de primăvară sunt la început. Eu mă gândesc la pământul arat de la Valea Sasului, în care semănam grâu de primăvară. Așa se amestecă lumea de astăzi cu ce am spus în acest text.