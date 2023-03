11 destine de viaţă, într-un „Portret de femeie” realizat de Viorica Pârja

Sub semnul sărbătorii femeii s-a desfăşurat lansarea de carte a ziaristei şi scriitoarei Viorica Pârja, cea care a lansat în această săptămână, la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, volumul „Portret de femeie – 11 lecţii de viaţă”. Cartea aduce în prim-plan 11 femei, 11 destine, 11 poveşti de viaţă, 11 lecţii de viaţă „din care trebuie să învăţăm”, după cum au punctat cei prezenţi la lansare.

„Cartea conţine 11 tipologii de viaţă din domenii dintre cele mai diverse: de la învăţământ, partea de muzeu, la medicină etc. Vedem că prin acest volum avem şansa de a şi citi aceste interviuri susţinute de distinsele doamne. M-am întrebat de ce 11? Am făcut nişte cercetări şi am găsit pe internet că numărul 11 reprezintă o persoană instinctivă şi este cel mai inutitiv dintre numerele îngerilor. Unsprezece este numărul credinței și este legat pe larg de abilitățile psihice și profetice. Este clar că numărul este compus din cifra 1 care apare de două ori. De asemenea, numărul 11 poate fi un simbol al egalităţii între femei şi bărbaţi. Cele 11 doamne descrise aici au dovedit curaj, pentru că şi-au expus trăirile şi sentimentele, fiind expuse şi anumitor critici, pentru că domnii sunt de obicei critici”, a punctat conf. univ. dr. Ioan Mircea Farcaş.

Continuând în aceeaşi notă „anecdotică”, pledoaria despre femeie, Ioan Mircea Farcaş a încheiat cu concluzia că „se spune că Dumnezeu a creat femeia după bărbat pentru că avea nevoie de o ciornă pentru a crea perfecţiunea”.

Despre volum, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, dr. Teodor Ardelean, moderatorul evenimentului, a precizat că e unul „antologic”. „Cartea aceasta s-a verificat pe sine mai întâi prin formatul audio-video. Abia acum vine în format letric să ne încânte. Deşi cunosc toate personajele cărţii, am citit-o cu foarte mult drag pentru că nu am văzut emisiunea. Aduc un coeficient serios şi sănătos de plus cunoaştere, întrucât atunci când citim în interiorul nostru e ca şi cum am citi de două ori, iar când citim cu voce tare e ca şi cum am citi de trei ori. M-am bucurat când am văzut cum arată cartea, este o formulă de carte antologică. Poate deveni antologică în sensul în care va fi citată. Antologiile sunt cărţi de referinţă”, a adăugat dr. Teodor Ardelean.

Despre carte, despre autoare au vorbit şi doamnele şi domnişoarele din sală, dar şi alţi invitaţi prezenţi la eveniment. „Femeile se recunosc prin fapte, nu vorbe, uneori bărbaţii ne provoacă să rostim şi vorbe. Despre femeie să vorbim mai des”, a subliniat conf. univ. dr. Delia Suiogan.

În ce o priveşte pe autoare, Viorica Pârja consideră că „nu cred că cineva ar putea contesta fraza: «Femeia este sufletul bărbatului, lumina care îl călăuzeşte. Femeia este gloria.» Portret de femeie adaugă faptul că în Ea stă puterea de a învinge, în sufletul ei stau răspunsurile la aproape toate întrebările. Acolo se află cheia cu care putem deschide porţile spre o lume mai bună. Iar viitorul aparţine ce­lor care cred în frumuseţea gândurilor şi viselor”.