Şcoala Lăpuş, campioana Maramureşului la U14

Etapa judeţeană a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar – Cupa Tymbark Junior la fotbal feminin, categoria Under 14 (clasele VII-VIII), a avut loc pe terenul sintetic de la Şcoala ”Avram Iancu” din Baia Mare.

Cele şase echipe calificate în această fază, Şcoala Gimnazială 18 Baia Mare, Liceul Teologic Penticostal Baia Mare, Şcoala Gimnazială Băiţa de Sub Codru, Şcoala Profesională Poienile de Sub Munte, Şcoala Gimnazială Lăpuş şi Şcoala Gimnazială Remetea Chioarului, au fost împărţite în două grupe. Câştigătoarele de grupă s-au întâlnit în finală, iar echipele de pe locul secund au jucat finala mică.

Rezultate etapa judeţeană

• Grupa A: Şc. Remetea Chioarului – Şc. Lăpuş 3-8; Lic. Penticostal Baia Mare – Şc. Remetea Chioarului 3-1; Şc. Lăpuş – Lic. Penticostal Baia Mare 4-2. Clasament: 1. Şc. Lăpuş – 6 p; 2. Lic. Penticostal Baia Mare – 3 p; 3. Şc. Remetea Chioarului – 0 p.

• Grupa B: Şc. 18 Baia Mare – Şc. Poienile de Sub Munte 0-1; Şc. Băiţa de Sub Codru – Şc. 18 Baia Mare 0-4; Şc. Poienile de Sub Munte – Şc. Băiţa de Sub Codru 1-1. Clasament: 1. Şc. Poienile de Sub Munte – 4 p; 2. Şc. 18 Baia Mare – 3 p; 3. Şc. Băiţa de Sub Codru – 1 p.

• Finala mică: Liceul Penticostal Baia Mare – Şcoala 18 Baia Mare 0-2.

• Finala mare: Şcoala Lăpuş – Şcoala Poienile de Sub Munte 4-3 (după penaltyuri).

• Clasament final: 1. Şcoala Lăpuş (prof. Paul Rus); 2. Şcoala Poienile de Sub Munte (prof. Dumitru Rusnac); 3. Şcoala 18 Baia Mare (prof. Octavian Dragomir); 4. Liceul Penticostal Baia Mare (prof. Raul Jurje şi Alexandra Drilea); 5. Şcoala Băiţa de Sub Codru (prof. Ioan Buciuman); 6. Şcoala Remetea Chioarului (prof. Călin Moje).

• Premii speciale • Golgheteră: Maria Paşca (Şcoala Lăpuş) – 8 goluri • Cel mai bun portar: Amelia Dumitraş (Şcoala 18 Baia Mare) • Cea mai tehnică jucătoare: Andreea Cândea (Liceul Penticostal Baia Mare).

Şcoala Lăpuş va reprezenta judeţul Maramureş la etapa interjudeţeană.

Informaţii furnizate şi foto furnizate de prof. Octavian Dragomir.